За два місяці Україна імпортувала ліків на $250 млн

У січні-лютому поточного року Україна імпортувала ліків на 250 млн 681 тис. дол. Про це ЗМІ дізналися з повідомлення finance.ua з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Основним постачальником ліків в Україну є Німеччина. Так, з цієї країни було імпортовано ліків на 51,9 млн дол.

Друге місце займає Франція з показником 22,2 млн дол.

Індія займає третє місце. Імпорт індійських ліків за підсумками січня-лютого цього року склав 18,9 млн дол.. З інших країн було завезено ліків на 157,5 млн дол.

У той же час, на експорт з початку року Україна відправила ліків на 28,3 млн дол.



Мова йде про експорт-імпорт лікарських засобів, дозованих або фасованих для роздрібної торгівлі.