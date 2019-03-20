«Порошенко програє, а Луценко сяде»: Саакашвілі заявив, що ГПУ поновила справу проти нього

ГПУ нібито відновила кримінальну справу щодо колишнього губернатора Одеської області, голови Руху нових сил Михайла Саакашвілі після того, як він оголосив про своє повернення в Україну.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook 19 березня.

«Після мого викрадення і висилки з України Генпрокуратура припинила кримінальну справу проти мене, але як тільки я оголосив про свій план повернутися в Україну, вони одразу ж цю справу відновили (це сталося кілька днів тому)», — написав Саакашвілі і доклав фото підтвердних документів.

Він додав, що «якщо б був злочинцем, то чому зупинили справу і що змінилося рік потому, що він знову став «злочинцем» після того, як виступив з політичною заявою!» «Ці люди не вміють вести дебати, їх інструмент — це кримінальні справи, підкуп, шантаж, фізична висилка і усунення опонентів!, — вважає Саакашвілі.

Політик вважає, що «Порошенко програє ці вибори», а головне зараз — це не випускати його з країни з награбованим. «І я вам у цьому допоможу! А деградировавший алкоголік Луценко сяде ще раз, і на цей раз дуже заслужено», — резюмував він.