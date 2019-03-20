Зеленський визначився з потенційним очільником СБУ — це фігурант скандалу з отруєння Ющенка

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявивши, що ключову п’ятому ятірку своєї команди уявити після виходу до другого туру виборів президента.

Також він розповів, що розглядає кандидатуру Ігоря Смєшка (фігурант скандалу з отруєнням екс-президента Віктора Ющенка, — ред.) на пост глави СБУ в разі його перемоги на виборах. Про це він сказавши на зустрічі з провідними бізнес-асоціаціями в Києві в понеділок, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми хочемо представити ключових людей до кінця іншого туру, якщо ми туди пройдемо. За ніс водити людей не будемо — ми п’ятому ятірку назвемо. Решту — там на це буде до президентських повноважень майже 2,5 місяця. Я вважаю, нам цього часу вистачить, щоб усіх знайті», — сказав Зеленський.

За його словами, він бачить у своїй команді людей, які прийшли на зустріч із ним і висловив сподівання, що вони також бачать себе у його команді.

Зазначається, що у бесіді також брали участь екс-глава Міністерства фінансів України Олександр Данилюк, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус, народний депутат Сергій Лещенко і співвласник «Нової Пошти» в’ячеслав Клімов.

Зеленський також додав, що команда — «дуже складні питання», і з деякими потенційними кандидатами на ключові державні посади не вдалося досягти домовленості.

«Вісь є персонаж, я з ним вів переговори, тому що ми знаємо один одного з моменту захисту Краматорського аеропорту в 2014 році — Кривонос Сергій Григорович, він захищав. Супер офіцер, який наразі став… заступником голови РНБО. Він — кандидат у президенти, ми з ним зустрілися, домовилися, як воно буде потім — побачимо, альо в секторі оборони — №1, я тебе бачу», — сказав кандидат.

За словами шоумена, смороду з Кривоносом домовилися, що підпишуть меморандум про підтримку після іншого туру виборів президента.

«Після цього через два дні та походу до Адміністрації президента він знявся на користь Петра Порошенка. Я не знаю, з чим це пов’язаність язано, але я можу просто сказати, що ця людина була на це місце», — сказав Зеленський.

Що стосується Служби безпеки України, то, за його словами, «треба дивитися на офіцерів у інших і третіх ланках у службі».

«Багато нам пишуть, і в онлайн-опитуванні… Не знаю цю людину, але всі хвалять Смєшка (екс-глава СБУ, кандидат у президенти Ігор Смєшко, — ред). Не знаю, ніколи не спілкувався, тому не можу зробити поки що висновків», — зазначив він.

За його словами, після ознайомлення з інформацією про потенційного члена команди потрібно провести з ним якийсь час.

«Я маю з ним пожити — я не знаю, як можна по-іншому людей брати на роботу», — резюмував кандидат у президенти.

Зеленський також заявивши, що має намір максимально боротися з корупціонерами всіма можливими способами.