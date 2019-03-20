У другому турі виборів зійдуться Порошенко і Зеленський — соцопитування

У другий тур виборів президента України виходять чинний президент Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень «Соціс» спільно з Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів «Янус» з 9 по 14 березня 2019 року.

Згідно з результатами, найбільшу підтримку серед тих, хто візьме участь у голосуванні (обов’язково буду голосувати + важко сказати, буду голосувати чи ні), отримав би Володимир Зеленський (20,5%). Друге місце посідає Петро Порошенко – 13,3%. За Юлію Тимошенко готові голосувати 9,5% респондентів.

За Юрія Бойка готові проголосувати 6,9%, за Анатолія Гриценка та Олега Ляшка – 6,2% і 4,1% відповідно. В цілому, близько 25,7% виборців на даний момент ще не знають, за кого голосувати (серед тих, хто піде на вибори).

Згідно з дослідженням, найбільш ймовірними переможцями виборів велика частина респондентів вважає Петра Порошенка (25,5%) або Володимира Зеленського (25,1%). Показник віри у перемогу Юлії Тимошенко майже вдвічі менше – 12,5%. Інші кандидати отримали дуже низькі відсотки за показником «ймовірний переможець виборів».

У ході дослідження було опитано 2 тис. респондентів у всіх областях України (без урахування населення АР Крим та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та регіон проживання. Статистична похибка дослідження: +/– 2,1%.

Дослідження проведено методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) з використанням планшетів за місцем проживання респондента.