Режим Порошенка приховує деталі розслідування резонансних вбивств, – Сергій Коротких

Справа з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета – найбільш резонансна в Україні після справи Гонгадзе. Проте ні в першому, ні в іншому випадку влада не поспішала розслідувати злочин, а подекуди і явно прикривала замовників та виконавців вбивств журналістів.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів ветеран полку “Азов” Сергій Коротких (“Боцман).

«Чинна влада має всі ознаки мафіозного режиму. Вони не зацікавлені в розслідуванні резонансних справ, тому що розуміють: ті, як замовчувався хід та докази розслідування, свідчить про зацікавленість у «кришуванні» цих процесів на верхівці владної вертикалі», – сказавши Коротких.

За словами ветерана, намагання відверто провладних ЗМІ перекласти підозри в організації того ж вбивства Шеремета на будь-кого та ігнорування питань, що були поставлені у розслідуванні «Слідства info», – це жонглювання словами та спроби «робити біле з чорного».