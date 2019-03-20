У Дубно затримали учасника «сітки» з 2,5 мільйонами гривень

У середу, 20 березня, в місті Дубно Рівненської області співробітниками ДБР, СБУ і ГПУ був затриманий учасник мережі підкупу за одного з кандидатів у президенти. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Високопоставлений чиновник запропонував вирішити всім бажаючим арифметичну задачу.

«Якщо учасник Всеукраїнської мережі депутата Д отримує від київського штабу в сумці 2,5 млн грн «чорної готівки» для перемоги кандидата Ю в місті з населенням в 35 тис, скільки такої готівки планує витратити штаб Ю для перемоги в країні з кількістю виборців 35 млн?», — написав він.

Луценко запропонував кожному, хто зможе відповісти на це питання, відповісти і на більш складний: «Звідки у штабу такі невраховані у виборчому фонді кошти ?». Потім, за його словами, бажано зв’язатися зі слідчими ДБР.