Цехи державного виробника міномету “Молот” захопила приватна фірма, слід тягнеться до БПД

Навколо столичного військового підприємства «Завод «Маяк», що входити в структуру концерну «Укроборонпром», реалізують схему по умисному доведення його до неплатоспроможності та подальшого привласненню нерухомого майна.

Про це йдеться в матеріалах досудового розслідування поліції Оболонського району м Києва, повідомляє проект «Марлін».

22-23 серпня минулого року приватна фірма «Агат» за підтримки невстановлених осіб взяла під контроль виробничі приміщення ПАТ «Завод «Маяк» та організувала власні пости охорони.

21 серпня, тобто за день до фізичного зайняття цехів, Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції у господарській справі «Агат» проти Заводу «Маяк» постановивши про опис та арешт майна заводу через борги, яке було передано на зберігання саме компанії «Агат».

У 2018 році борг державного заводу «Маяк» у сумі 118,3 млн грн перед ліквідованим Всеукраїнським банком розвитку, який належав Олександру Януковичу, Фонд гарантування вкладів фізосіб продавши приватній фірмі «Агат» в 5 разів дешевше — за 21,1 млн грн.

Ще одним з фактів незаконного відчуження майна державного підприємства є заволодіння кіпрською компанією Westdom Holdings Limited частки у 15 % статутного капіталу компанії «Маяк-Вестдом», що раніше належала «Завод «Маяк», а також спроба заволодіння часткою 35%, що також належить Заводу «Маяк».

В результаті незаконного привласнення частки у 15% статутного капіталу, Завод «Маяк» фактично втратив контроль над діяльністю «Маяк-Вестдом», що призвело до понесення збитків на суму понад 1,6 млн грн.

Раніше проект «Марлін» повідомляв про те, що оренда приміщень у фірми «Маяк-Вестдом» для розміщення офісів державного заводу за наявності власних приміщень призвело до збільшення витрат «Маяка» на суму 7 млн гривень.

Саме «Маяк-Вестдорм» володіє приміщеннями площею 17,5 м2, над якими втратив контроль Завод «Маяк».

ТОВ «Агат» зареєстровано за однією адресою з «Маяком». Серед співзасновників «Агату» приватна фірма «Маяк-Кап» – виробник одноразового посуд, який також знаходиться за адресою «Маяка».

За даними редакції «Наші Гроші», власник «Маяк-Кап» Сергій Семовоник є бізнес-партнером Марії Перегудової. Її родич Олександр Перегудов ще з 90-їх років керував заводом «Маяк» і тільки в січні пішов на пенсію.

Також Семовоник протягом 2014-2015 років був на общественных началах помічником народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Михайла Гвоздьова, доки тій не очолив державне підприємство «Антонов».

Згодом Гвоздьов ставши головою ради директорів «Української авіабудівної корпорації», куди, зокрема, увійшов завод «Маяк».

За даними YouControl, Завод «Маяк» має майже 45 млн податкового боргу.

Завод «Маяк» входить до концерну «Укроборонпром» і відомий тім, що виробляє міномети «Молот», які регулярно вибухають на полігонах.

Нещодавно стало відомо, що при виготовленні мінометів «Молот» встановлено дефекти та мільйонні збитки.