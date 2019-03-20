Альтернатива «Зеленбуду»: киянам будуть безкоштовно роздавати саджанці

Соціальний проект DendroKyiv оголосив про свої плани: надати безкоштовні саджанці дерев всім бажаючим для висадки в публічних місцях — на вулицях, у дворах багатоквартирних будинків, у парках, на пустирях і т. п. (з дотриманням правил та обмежень, як підкреслюють творці проекту). Цією весною саджанці будуть роздавати тільки в Києві, але творці проекту мають амбітні плани поширити його і в інших містах і селищах».

Навесні 2018 DendroKyiv вже роздав 7000 сіянців сосни жителям Києва та околиць.

«Всі бажаючі змогли реалізувати своє прагнення садити дерева і доглядати за ними. До нашої ініціативи активно долучилися навчальні заклади, тому восени було дуже приємно побачити успіхи дітей, яким вдалося виростити сосни на території шкіл та садочків», — повідомляється на головній сторінці сайту DendroKyiv.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Засновник проекту, бізнесмен Роман Любека, підкреслює, що жодним чином не збирається створювати конкуренцію державним і муніципальним структурам, відповідальним за озеленення міст, а просто пропонує альтернативу і спосіб «прилаштувати в добрі руки» зайві саджанці, вирощені у розсадниках державних лісогосподарських підприємств. Деяку частину посівного матеріалу розсадники віддають Роману безкоштовно, іншу частину він купує за власні гроші. Також на сторінці проекту у Facebook є заклик всім бажаючим поділитися зайвими саджанцями.

В цьому році саджанці і сіянці будуть роздавати приватним особам (до 20 штук в одні руки) і представникам навчальних закладів (до 40 штук в одні руки). Які саме саджанці? На сайті перераховані види: сосна звичайна, дуб червоний, липа дрібнолиста, клен гостролистий, гледичія триколючкова, робінія псевдоакація. Попереджають, що «листяних буде обмежена кількість».

Саджанці будуть роздавати в кілька етапів, перший — 22 березня о 13.00, на парковці біля офісної будівлі за адресою проспект Визволителів, 3, Київ.

Більше інформації на сайті проекту DendroKyiv та на сторінці у Facebook.

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», «Зеленбуд» теж пропонує киянам взяти участь в озелененні столиці

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