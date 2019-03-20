Велика делегація з США прибула в Київ

Чотири сенатора і два конгресмена з Америки прибули в Україну. Очолив делегацію голова комітету Сенату США з банківських питань.

У Київ прибули чотири сенатора і два конгресмена США, щоб поспілкуватися з українськими високопосадовцями про партнерство між Україною і США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства США в Україні.

Мова йде про сенатора Майці Крейпо, голові комітету Сенату США з банківських питань, сенатора Джона Баррассо, сенатора Джона Кеннеді, сенатора Дэби Фішері, конгрессмене Майці Симпсоні і конгрессмене Русса Фулчере.