Литва провела навчання з бомбардувальником США

В ході тренування вперше використовувалися цифрові системи керування бойовими діями.

Навчання військово-повітряних сил Литви і США пройшли 20 березня на полігоні литовської армії під містечком Казлу-Руда.

“Відпрацьовується взаємодія литовських і американських військових з одночасного виконання завдань різного типу, які потребують особливої чіткості, швидкості реакції і координації у прийнятті рішень”, – відзначило відомство.

В ході тренування вперше використовувалися цифрові системи керування бойовими діями, йдеться в повідомленні. У навчаннях брали участь стратегічний бомбардувальник ВПС США-52, від литовських ВПС – військово-транспортний борт Spartan, винищувачі L-39 і безпілотник Scan Egle.

США є стратегічним партнером Литви і ключовим союзником по забезпеченню безпеки у Балтійському регіоні.