Єврокомісія знову оштрафувала Google

Єврокомісія оштрафувала компанію Google на 1,49 мільярда євро за недобросовісну конкуренцію. Це вже третій такий штраф, який доведеться виплатити пошуковику.

У ЄС заявили, що компанію оштрафували за «незаконне зловживання домінуючим положенням на ринку для брокерської реклами в інтернеті».

Рекламну службу Google AdSense звинуватили в тому, що вона «незаконно забороняє веб-сайтів клієнтів показувати рекламу конкурентів». AdSense виступає посередником між рекламодавцями і власниками веб-сайтів – з його допомогою можна розміщувати рекламу на сайтах.

Попередні штрафи Google. Для інтернет-гіганта це вже третій штраф. Так, у 2017 році компанія сплатила штраф у розмірі 2,42 мільярдів євро з-за зловживання Google щодо порівняння товарів в інтернеті. А в 2018 році через використання Android для «нав’язування своєї пошукової системи», компанія виплатила рекордний – 4,34 мільярда євро.