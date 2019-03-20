Гриценко обіцяє ввести перевірку на поліграфі всіх, хто працює на ключових посадах

Анатолій Гриценко вважає, що усі, хто працює на ключових посадах у державі, повинні періодично проходити перевірку на поліграфі.

Про це він заявив під час «Маршу єдності заради порядку» в Івано-Франківську, на який прийшли кілька тисяч чоловік.

«Я введу періодичну перевірку на поліграфі всіх, хто працює на ключових посадах. Людина –грішна, може спокуситися. Тому, попрацювавши певний час – перевірили. Якщо все в порядку – працюй далі. Ні – вилітай. Вийшов за межі закону – відповідай. Вкрав – поверни», – підкреслив Гриценко.

Крім цього, кандидат додав, що серед перших законопроектів, які він внесе в парламент як президент, буде проект про відповідальність гаранта – законопроект про імпічмент.

«У нас буде нульова толерантність до корупції. Я почну себе», – підкреслив Анатолій Гриценко.