Аваков заявив, що на нього вчинили замах більше 10 разів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, стосовно якого відкрито справу про невідповідність посаді, заявляє про 11-12 спроби замахів на нього.
Про це він сказав в інтерв’ю тележурналісту Дмитру Гордону.
Аваков заявив, що постійно отримує погрози через соцмережі, а також пережив кілька спроб замаху.
«11-12 таких випадків було», — повідомив він.
Міністр зазначив, що його постійно охороняє невелику кількість людина.
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