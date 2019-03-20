Аваков заявив, що на нього вчинили замах більше 10 разів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, стосовно якого відкрито справу про невідповідність посаді, заявляє про 11-12 спроби замахів на нього.

Про це він сказав в інтерв’ю тележурналісту Дмитру Гордону.

Аваков заявив, що постійно отримує погрози через соцмережі, а також пережив кілька спроб замаху.

«11-12 таких випадків було», — повідомив він.

Міністр зазначив, що його постійно охороняє невелику кількість людина.