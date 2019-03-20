Аваков назвав нову дату введення відеофіксації

Глава МВС попередив, що штрафи з камер відеофіксації порушень правил дорожнього руху «жахливими».

Система відеофіксації порушень правил дорожнього руху повинна запрацювати в повному обсязі до кінця 2019 року. Про це в середу, 20 березня, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє прес-служба відомства.

«Майже все зроблено. Майже все готово. Нам не вистачає дрібних деталей, однієї постанови Кабміну і однієї поправки в Парламенті. Думаю, ще в цьому році ми підключимо камери по всій країні. Спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000 камер», — сказав Аваков.

Він також попередив, що штрафи за зафіксованим порушенням будуть дуже великими.

«Штрафи з цих камер будуть жахливі. І не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення», — зазначив міністр внутрішніх справ інтерв’ю Гордону в середу ввечері.