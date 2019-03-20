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У списку, який передала посол США Йованович Генпрокурора Луценка, були прізвища нардепів, — Сарган

20.03.2019

У списку, який посол США в Україні Марі Йованович передала генеральному прокурору України Юрію Луценку, в якому був список людей, які рекомендовалсь не переслідувати, були прізвища народних депутатів.

Про це в коментарі ВВС Україна заявила прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган.

Вона зазначила: «що за словами пана Луценка, в списку, про який він згадав в інтерв’ю американському виданню, були прізвища деяких народних депутатів».

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