У Львівській області електричка збила на смерть 21-річного військового

У Львівській області в середу, 20 березня, потяг збив на смерть чоловіка недалеко від залізничної станції Миколаїв-Дністровський.

Про це повідомили в Нацполиции.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, в результаті наїзду електропоїзда сполученням Львів-Трускавець був смертельно травмовано 21-річний житель Миколаївського району», — інформували в Нацполиции.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У той же час, за даними власних джерел агентства, загиблим є військовий, який служив у ЗСУ на контракті.