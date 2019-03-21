Білецький розкрив зв’язок Порошенка з Кремлем

Народний депутат Андрій Білецький висловив авторське порівняння , вказавши на факти причетності БПП та її лідера Петра Порошенка до тісної співпраці з Москвою.

На тлі недавніх подій з активістами Національного корпусу, на своєму Telegram-каналі лідер ПК Андрій Білецький висловився про досить суперечливих, на його думку, прихильників Петра Порошенка.

Зокрема, нардеп написав:

«Після 12-тисячного дня гніву і свинопада під АП — мій відповідь порохоботам. Тисячі людей щотижня виходять проти крадіжок Порошенко і його оточення. У суботу на Майдані я зустрічав великі групи ветеранів 95-ї аеромобільної бригади, айдаровцев, азовців, хлопців з «Дніпра-1», «К1», з бригади 3018 Нацгвардії. Це люди, які мають право на власну позицію, тому що вони воювали за країну на фронті. На відміну від вас – які «воюють» за Петю біля екранів моніторів на спи…військові з держбюджету гроші.

Так це вони – «рука Москви»? В суботу на Майдан прийшли тисячі інтелігентних людей похилого українців. Військових пенсіонерів, викладачів, колишніх майданівців. Вони прийшли самі, на відміну від нещасних, зігнаних на «петинги» за админразнарядке або скуплених за 700 грн. Може, вони – «агентура ФСБ»?».

Лідер українських націоналістів стверджує, що «агенти Кремля», якими влада так поспішають назвати українських активістів, насправді – це підтримка Порошенко:

«Може, «агент Кремля» – мама Іри Ноздровской, яка не може в порошенковский системі домогтися покарання організаторів вбивства дочки? Не може, тому що організатори – це люди, пов’язані з «командою» Порошенко!».

Він підсумував:

«Ви стверджуєте, що я – «рука Москви»? Так «не за словами судіть, а за ділами його». Давайте порівняємо мою біографію з біографією, наприклад, Порошенко.

2014 рік: «російська весна» починає наступ на Україну, а я організую партизанський загін у Харкові. Згодом він перетворився в добровольчий батальйон, а потім і в полк «Азов». Я особисто водив свій підрозділ в бій. Ми визволили Маріуполь, Мар’їнку, Широкіно та ще п’ять населених пунктів. Порошенко – головнокомандувач, на совісті якого Ізварине, Іловайський та Дебальцевський котли. Перші замовлення на «Ленкузню» і «Богдан» Порошенко посипалися як раз в ті дні, коли ми стікали кров’ю під Марьинкой і Иловайском.

2018 рік: виключно волонтерськими зусиллями, я організував розробку і побудову FAV – таких необхідних армії легких автомобілів високої прохідності. Порошенко ж у цей самий час отримує дивіденди від мільярдних крадіжок з оборонки, організованих його бізнес-партнерами».