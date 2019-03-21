Аваков: Тарута і Ахметов не спеціально «здали» Донбас, вони пропустили момент

Сергій Тарута і Рінат Ахметов не спеціально «здали» Донбас, вони пропустили момент. Про це в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Так, відповідаючи на питання, чи вдалося б уникнути ДНР і ЛНР, якщо б ви були в Донецьку, Аваков зазначив, що важко дати однозначну відповідь.

«Впевнений, що якщо б був кваліфікований відсіч, я повторюю, місцевих еліт, марно було б надсилати черговий загін ззовні, якщо місцеві не взяли на себе відповідальність. Адже коли ми здійснювали штурм адміністрації Харківської, я ж був не один, було кілька людей, які так чи інакше розуміли, що відбувається. Ми готували операцію і стояли під обласною адміністрацією і в цей час натовп громила телеканал АТН, що належить мені. Так. Можна було реагувати на це, а можна було думати… Я знаходився у своїй квартирі, поруч з адміністрацією, на останньому поверсі, вони там ломляться в цей будинок, а ми повинні сконцентруватися на головному. Такі рішення могли приймати, що важливо, не важливо, тільки місцеві еліти. Поговорити між собою, там прибрати якісь ці самі», – сказав він.

У Донецьку, за словами Авакова, так не сталося.

«Рінат (Ахметов — ред.) не оцінив, мабуть, ризиків, або не відчув в собі такої сили. Луганські хлопці вирішили, що вони можуть всіх обхитрити і таким чином поторгуватися, потім втратили контроль взагалі над ситуацією, і маргінали прийшли. Не можу сказати, що і Тарута і Рінат не хотіли стабілізації, хотіли. Вони пропустили момент і вже не могли. І я не погоджуюся з тими, хто каже: «Ось вони спеціально підігравали». Ні, вони не підігравали спеціально, вони пропустили момент… Як зараз? Я думаю, що у них буде шанс реабілітувати себе і в Луганську, і в Донецьку. Це питання часу», – вважає міністр внутрішніх справ.