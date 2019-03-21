Вибух фарб: в Нідерландах одночасно зацвіли мільйони тюльпанів

Навесні саме час їхати в Нідерланди — казкові фото безкрайніх тюльпанных полів просто зачаровують.

В цьому році вже відкрився новий сезон в Королівському парку квітів Кекенхоф, передає ТСН.

Кекенхоф недарма називають Садом Європи. 32 гектари територій буквально потопають у квітах всіх різновидів.

Тут представлені близько 800 видів тюльпанів (в загальній складності понад 4,5 мільйонів кольорів), а також гіацинти, нарциси, червоні троянди і орхідеї.

Квіткові композиції в Кекенхоф — справжні витвори мистецтва — щорічно змінюються. Головна тема 2019-го заявлена як «Сила квітів».

Цікаво, що тюльпан цвіте всього 3-4 тижні. Тому садівники парку вміло чергують ранні та пізні сорти. Коли перші в’януть — естафету підхоплюють пізні. І так всі вісім тижнів парк цвіте.

Кекенхоф розташований в невеликому містечку Ліссе між Амстердамом і Гаагою.

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Вперше виставку квітів тут провели в 1949 році, а зараз парк щороку відвідують понад мільйон туристів з усіх куточків світу.

В цьому році Кекенхоф буде приймати відвідувачів до 19 травня.

Вартість вхідного квитка для дорослих становить 18 євро, для дітей від 4 до 11 років — 8 євро, малюків до 3 років пускають безкоштовно.

Але помилуватися тюльпанами можна не тільки в Кекенхоф. Квіткові експозиції можна буде побачити протягом квітня по всьому Амстердаму. Безкраї поля цибулинних квітів тягнуться вздовж вздовж узбережжя Гааги і Лейдена до Алкмара, а більшість ферм розташоване в провінції Флеволанд.

Взагалі, вирощування тюльпанів — традиційне заняття місцевих жителів. Переважно цим займаються невеликі сімейні ферми, передаючи секрети й свої «особливі сорти» з покоління в покоління.

Причому тюльпани йдуть не тільки на експорт (а у вдалий рік фермерські господарства продають до 10 млрд цибулин). Квіти в Нідерландах — невід’ємна частина повсякденного життя. Навіть ті, у кого немає свого саду, купують букети по дорозі додому. Вони створюють затишок і асоціюються у голландців з будинком.

А під час Другої світової війни, взимку 1944-45 року, Нідерланди охопив масовий голод. За різними даними, тоді загинули близько 18-20 тисяч осіб.

Як згадувала знаменита актриса Одрі Хепберн, яка пережила «голодну зиму», люди рятувалися тим, що їли квіткові цибулини.

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