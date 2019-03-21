У Дніпрі виловили цього монстра

З Дніпра виловили моторошне істота, з’явилися фото.

Подія трапилася в Києві, передає Politeka. Риба була виловлена місцевим жителем, який розмістив фото в одному зі столичних пабликов. Автор знімка припустив, що її можливо випустив ко-то з акваріума.

Припущення досить сумнівне, так як істота схоже на монстра і незрозуміло, в яких акваріумах можна тримати стільки кілограм живої ваги.

Як повідомляли раніше, в ПАР виявили унікального рожевого слоненя. У тварини рідкісна рожеве забарвлення. Фахівці вважають, що зміна кольору сталося через спеціальної мутації, яка змінює пігментацію кольору шкіри. Раніше експерти відносили таких слонів до альбіносів, але вдалося встановити, що це різні явища.

Такого виду слони зазвичай не виживають в дикій природі, тому що їх шкіра видає їх для хижака.

Нагадаємо, в океані зняли найбільший вид акули, який вважали вимерлим.

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Так фахівці вважають, що мегалодон вже давно вимер, однак в Мережі періодично з’являються аматорські відео, на яких зображений гігантський монстр. Зовні він схожий на гігантську акулу з доісторичних часів.

Найчастіше цього звіра бачать в морях Японського моря.

Наприклад, в 2013 році надійшла інформація про дивну істоту довжиною більше 15 метрів. Навіть акули злякалися такого величезного монстра. Через деякий час він пішов на глибину.

Також фахівці вважають, що можливий такий варіант, що мегалодон живий і досі, хоч це й малоймовірно. Так як у хижака ворогів не було, то не варто виключати і цей факт.

Додамо, палеонтологи розкопали в Альпах рештки риб, раніше невідомих науці. Розкопки відбувалися в Альпах. Знайдені риби належать до роду Eosemionotus, а жили вони в Тріасовому періоді. Автор зазначає, що знайдені останки є наслідком того, що флора землі дуже швидко відновлювалася після глобального вимирання двісті п’ятдесят мільйонів років тому.

Нагадаємо, вчені розкрили таємницю загадкового зникнення стародавньої імперії.

Як повідомляв Hyser, вчені виявили істота, здатна обходитися без сну.

Також Hyser писав, що вчені показали останки карликових тиранозаврів.