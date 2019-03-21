Вчені знайшли спосіб перетворювати морську воду в дешеве паливо

Команда учених знайшла спосіб робити водневе паливо з морської води.

Так, океан може стати величезним джерелом чистої енергії, повідомляє «Хвиля».

Група працівників Стенфордського і Пекінського університетів виявила, як можна робити з морської води водневе паливо. Для того, щоб отримати водневе паливо, учені вирішили застосувати електроліз — розкладання води на кисень і водень під впливом електричного струму.

За такою схемою можна розкладати будь-яку воду, але прісна вода є одним з найцінніших ресурсів. Альтернативою виступає електроліз солоної води. Але тут проблема полягає в тому, що сіль досить оперативно знищує електроди, що використовуються для електролізу. А спроба очистити морську воду від солі більш енергозатратна, ніж отримання енергії від водневого палива.

Як повідомляли експерти, виготовлення водневого палива з джерел прісної води може створити проблеми для тих, хто відчуває життєву необхідність у даної рідини. Це особливо вірно, так як зміна клімату може незабаром посилити посуху в усьому світі.

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Технології

Шляхом вирішення проблеми став стійкий до руйнування анод. Так, експерти накрили його провідним шаром сульфіду нікелю і шаром каталізатора з заліза і нікелю. Потім вони скомпонували отриманий двошаровий анод з катодом і провели електроліз лужних розчинів хлориду натрію та морської води. Воду абсолютно ніяким чином не очищали, а просто взяли з затоки Сан-Франциско.

За даними експериментів, без покриття нікелем анод служить приблизно 12 годин. Але з шаром нікелю він може пропрацювати більше тисячі годин. Крім того, електролітична комірка такого типу є дуже енергоефективною. При щільності струму 800 міліампер на один квадратний сантиметр для електролізу морської води виявилося цілком достатньо напруги в 2-3 вольта. Така напруга може забезпечити навіть невелика сонячна панель.

За твердженням співробітника Стенфорда, хімік Хунцзе Дай (Hongjie Dai), створена система може використовуватися при створенні плавучих станцій електролізу, генеруючих чисте і дешеве паливо.

Водневе паливо набуває все більшого значення в сучасному світі.

За словами дослідника, якщо в майбутньому автомобілі та інші транспортні засоби одержать широке поширення, нам знадобиться дуже багато водню — і тоді людство почне активніше думати про те, де і як його отримати.

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