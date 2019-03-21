Дієтолог розповіла, що не можна їсти на сніданок: «Це злочин проти здоров’я»

Лікар розповіла, що продукти, які ми звикли вживати вранці, можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Білка в цих продуктах, які українці звикли вживати на сніданок, куди менше, ніж жиру і шкідливих компонентів, а при регулярному вживанні воно можуть порушити роботу печінки та органів ШЛУНКОВО-кишкового тракту. Про це повідомила дієтолог Людмила Бабич, інформує POLITEKA.

За її словами, найгірший вибір для сніданку – сардельки, сосиски, шинка, ковбаса, навіть молочна, а також паштети. У кожному з цих продуктів багато жиру, величезну кількість консервантів, загусників, солей, підсилювачів смаку та іншої «хімії», яка згубно впливає на роботу внутрішніх органів.

Найгірший вибір для сніданку – сардельки, сосиски, шинка, ковбаса, паштети

Такі «ласощі» не рекомендовані у будь-який час дня, а вживати їх натщесерце – злочин проти власного здоров’я. Постійне вживання сосисок, ковбас і сардельок, особливо натщесерце, може призвести до порушень функції печінки та роботи органів ШКТ.

«При цьому білка в таких продуктах вкрай мало. Якщо вже на сніданок хочеться чогось м’ясного, то куди корисніше з’їсти шматочок відвареного або запеченого м’яса птиці», — порадила лікар.

Джеми, варення, мармелад і інші солодощі, які прийнято подавати до ранкового чаю, варто залишити на обідній час

Лікар також застеріг: джеми, варення, мармелад і інші солодощі, які прийнято подавати до ранкового чаю, варто залишити на обідній час. Так як цукор, тобто глюкоза, хоч і необхідний для роботи мозку, але вранці піде організму тільки шкоду.

«Такий продукт дратує підшлункову залозу. Цукор провокує вироблення інсуліну і тоді рівень його в крові починає скакати. Спочатку це проявляється млявістю і втомою, при його надлишку, а після, — диким почуттям голоду», — пояснила експерт.

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Суспільство

Раніше повідомлялося, що яєчня може нести шкоду для організму людини, якщо сильно нею зловживати. Недавнє дослідження показало, що вживання великої кількості смажених яєць може збільшить рівень холестерину в крові.

У науковому експерименті взяли участь 30 тисяч осіб, середній період спостереження становив 17 років. Він показав, що кожні додаткові 300 мг холестерину в денному раціоні збільшували ризик серцево-судинних захворювань на 17%, а ризик передчасної смерті — на 18%. Виходячи з цього, видання дійшло висновку, що чим більше людина їсть яєць, тим вище ризик для його організму.

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