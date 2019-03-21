Nvidia представила технологію, яка жахливі малюнки миттєво перетворює в шедеври

Компанія Nvidia на конференції GTC 2019 представила дивовижну технологію, завдяки якій навіть не вміє малювати людей, стане художником.

Спеціальний алгоритм нейромереж дозволяє за пару кліків мишки намалювати фотореалістичні зображення природи, не відрізняються від справжніх фотознімків, повідомляє Сегодня.

Завдяки програмному забезпеченню під назвою GauGAN, ескізи, намальовані в Paint або будь-який інший простий графічній програмі, автоматично переводяться в приголомшливий малюнок, як у телевізорі.

Причому відбувається це миттєво.

Розробка Nvidia показує на що здатна платформа нейронних мереж компанії.

Співробітники компанії розповідають, що при цьому при всьому знати, як працюють нейромережі не обов’язково. Також як і не потрібні специфічні знання комп’ютера.

Все дуже просто. Користувачеві доступно три інструменти: заливка, ручка і кисть, а нижче розташовано список пропонованих варіантів ескізів, на який буде орієнтуватися GauGAN.

Вибираємо інструмент, робимо начерки, а програма самостійно формує необхідні зображення.

GauGAN також є мультимодальних додатком. Якщо два користувачі створюють один і той же ескіз з однаковими налаштуваннями, генератор випадкового підбору, вбудований в проект, гарантують, що на виході вийдуть дві абсолютно різні картини.

Віце-президент з прикладних досліджень в області глибокого навчання Брайан Катандзаро вважає, що така програма зацікавить не тільки простих користувачів, але і будуть зручним інструментів для розробки відеоігор, наприклад, для створення більш захоплюючих рівнів з реалістичним антуражем.

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Технології

Нагадаємо, що не так давно копія легендарної гри продана за шалені гроші.

Копію першої Super Mario Bros, призначений для ігрової приставки NES, продали на аукціоні за $100, 150. У підсумку вона є на сьогодні однією з найдорожчих ігор в історії.

Стан гри оцінили професіонали, після чого воно було сертифіковано відповідними документами.

Коробка з грою навіть була поміщена в спеціальний пластиковий кейс, на якому була оцінка якості копії з 9,4 бала. Картриджу на сьогоднішній день вже більше 33 років, і для нього це дуже хороший показник.

Придбали його не один покупець, а група колекціонерів, які розділили суму між собою.

Цінність лоту також додав той факт, що копія гри, як стверджується, могла бути продана на тестовому запуску NES в Нью-Йорку або Лос-Анджелесі.

Раніше Hyser повідомляв, що вчені назвали гру, яка допоможе подолати стрес.

Також Hyser писав, що експерти підрахували, у скільки обходяться українським геймерам гри.

Нагадаємо, що стало відомо, як відеоігри впливають на мозок.