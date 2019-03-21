Нейрологи розповіли, від чого залежить орієнтація людини на місцевості

Останні дослідження міжнародної групи експертів показали, що людина здатна відчувати вплив магнітного поля.

Відкриття дозволяє пояснити, чому одні люди добре орієнтуються на місці, а інші — ні, пише портал znaj.ua. Слід зазначити, що багато тварини здатні відчувати магнітне поле: голуби, черепахи і навіть бородавочники.

Однак тепер вчені вперше виявили докази того, що деякі люди можуть володіти магнітним «шостим почуттям» — вбудованим компасом, який може вловити зміни в магнітних полях.

Деякі люди можуть володіти магнітним «шостим почуттям»

В рамках дослідження команда вчених з Каліфорнійського і Токійського університетів піддавали добровольців впливу магнітних полів і сканували мозок за допомогою електроенцефалографії.

У деяких людей вчені виявили зміни в мозкових хвилях, які показали, що мозок активно обробляє інформацію.

Результати їх дослідження показують, що людський мозок дійсно збирає і вибірково обробляє інформацію від рецепторів магнітного поля.

Людський мозок збирає і вибірково обробляє інформацію від рецепторів магнітного поля

Ці дані переконливо доводять наявність геомагнітної трансдукції у людини, аналогічної тій, яка спостерігається у багатьох мігруючих і повертаються тварин.

На закінчення автори зазначають, що з огляду на відоме присутність високорозвинених геомагнітних навігаційних систем у видів з усього тваринного світу, не дивно, що люди могли зберегти хоча б деякі функціонують нейронні компоненти, особливо враховуючи кочовий спосіб життя не надто віддалених предків: мисливців і збирачів.

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Але автори дослідження попереджають, що навіть якщо людина може вловлювати магнітні поля, для більшості з нас відсутність застосування, ймовірно, означає, що «шосте почуття» слабо розвинене.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий спосіб поліпшити пам’ять і роботу мозку. Американські вчені в ході масштабних досліджень з’ясували, що фізична активність, у тому числі прогулянки або робота по дому, можуть покращувати пам’ять та інші когнітивні функції мозку.

Як відзначили дослідники, позитивний ефект помітний навіть у тих літніх людей, у яких спостерігаються ознаки деменції або травми.

Підвищення рівня фізичної активності на кожне стандартне відхилення знижувало ризик розвитку деменції на 31%. Люди, які частіше рухалися і мали кращі моторні навички, на 55 відсотків рідше страждали від недоумства.

Також з’явилася інформація про те, що магнітні бурі ніяк не пов’язані з головним болем, втомою і підвищенням тиску. Про це написала на своїй сторінці у Facebook в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, порадивши звертатися до лікаря при нездужаннях, а не звинувачувати метеозалежність

«Класика метеозалежності – погане самопочуття через магнітної активності на Сонці. Електромагнітна активність там відбувається постійно, в результаті цього процесу відбувається викид коронарної маси. І якщо вона досягає Землі, то починає взаємодіяти з магнітним полюсом нашої планети, викликає полярне сяйво, а не мігрень. Магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітне вплив нашої зірки, тому малоймовірно, що її може відчувати організм людини», – уточнила Супрун.

Нагадаємо, що вчені розповіли, чому людина «падає» уві сні.

Раніше Hyser повідомляв, що астрологи різко змінили прогноз по магнітним бурям у березні.

Також Hyser писав, що як захиститися від руйнівних наслідків магнітних бур метеозалежним людям.