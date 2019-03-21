Путін одягнув брюки на два розміри більше: «приховує бронежилет»

У мережі побачили цікавий момент на фото Путіна.

Так, російський президент надів штани, які явно на нього великі, пише narodna-pravda.

У мережі продовжують висміювати візит президента Росії Володимира Путіна до Криму, де він брав участь в урочистих заходах з нагоди “Кримської весни” – п’ятої річниці анексії українського півострова.

На одному з відео видно, що одяг явно завелика для Путіна. Користувач Twitter RoksolanaToday&Крим припускає, що простора одяг приховує бронежилет.

Нагадаємо, що Путін приїхав в Крим і заговорив українською мовою, люди в подиві.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з так званими представниками громадськості Криму і Севастополя.

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В ході зустрічі він прокоментував відносини між росіянами і українцями.

Володимир Путін заявив, що між народами України і Росії немає ворожнечі, вони ніколи не сварилися.

Крім того, президент Росії сказав, що українці нібито не відчувають будь-якого обмеження в РФ.

За словами Володимира Путіна, деякі дії Києва викликають острах і здивування». Потім він сказав фразу українською мовою.

Раніше ми писали, що Путін приїхав в Крим і заявив, що між народами України і Росії немає ворожнечі і вони ніколи не сварилися.

Також він зазначив, що українці нібито не відчувають будь-якого обмеження в РФ.

За його словами, деякі дії Києва викликають острах і здивування». Потім він вимовив фразу українською мовою: «Ти чого, з глузду з’єднання їхав, чи що…».

Нагадаємо, у Путіна розповіли, кого хочуть бачити президентом України.

Як повідомляв Hyser, Україна має намір стягнути з Росії величезну суму за 70 років окупації.

Також Hyser писав, що Жириновський накинувся на Україну з неадекватними погрозами.