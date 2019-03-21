Японія придумала, як перетворити вуглекислий газ паливо

Японський уряд починає відчувати методи споживання вуглекислого газу з атмосфери.

Таке рішення ухвалене міністерством навколишнього середовища країни, передає Укрінформ.

Отриманий ресурс буде використовуватися як паливо. В планах у японського уряду — переробити газ в природні ресурси.

Японією вже введено безліч заходів для зменшення відсотка парникового газу. Але поки незрозуміло, яким чином скоротити вуглекислоту в атмосфері.

Нагадаємо, вчені заявили про можливість зникнення хмар. На їх думку, до цього призведе зменшення концентрації вуглекислого газу в повітрі.

Найближчим сторіччя наша планета може позбутися хмар, які захищають її від перегріву. Якщо цей прогноз стане реальністю, кліматична катастрофа на Землі виявиться просто неминучою, а її наслідки будуть набагато масштабніший, ніж будь-які найстрашніші прогнози.

Такої думки дотримуються вчені, які працюють в Каліфорнійському технологічному інституті. На думку експертів, зростання концентрації в атмосфері вуглекислого газу, що загрожує зникненням хмарного шару, призначеного для укриття від сонячного світла переважної частини Світового океану.

На їх думку, коли концентрація вуглекислого газу в атмосфері стане перевищувати показник 1200 ppm, відбудеться своєрідний перелом і наступить так звана точка неповернення. Саме тоді хмари почнуть стрімко руйнуватися.

А це, заявляють вчені, призведе до значного потепління океану. Керрі Емануель, експерт в галузі фізики атмосфери, прочитавши результати даного дослідження, переконаний, що такий поворот подій цілком реальний і представляє справжню загрозу для людства, а також всього живого на нашій планеті.

На початок XXI століття довелося 10 найбільш спекотних років за всю історію метеорологічних спостережень, а в 2018 році досягла рекордних позначок температура світового океану. Зміна клімату вже приносить шкоди планеті, і голодуючі білі ведмеді — лише один з прикладів.

По мірі того, як температура океану зростає, а крижані покриви — мисливські угіддя білих ведмедів — тануть, цим великим м’ясоїдним тваринам доводиться шукати нові місця для їжі.

Відомо, що погодні умови дуже сильно впливають на самопочуття і настрій людини. Вчені вирішили визначити місце з самим підходящим для людини кліматом. Перше місце посіла Коста-Ріка. Друге, відповідно, Греція, третє – Кіпр. Далі йдуть Мальта, Іспанія, Португалія та Мексика.

Незважаючи на спекотний клімат, Греція і Кіпр потрапили в трійку лідерів. Сонячний клімат робить країну привабливою для багатьох громадян. Так, у цій країні 300 днів з 365 у році світить сонце, а зими проходять набагато м’якше.

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