Недосипання впливає на сприйнятливість до болю: вердикт учених

Вчені з Каліфорнійського інституту в Берклі виявили взаємозв’язок між недосипом і сприйнятливістю до болю.

Як передає портал newformat.info в експерименті взяли участь 25 добровольців. Кожен з них провів у лабораторії дві ночі: одну – з восьмигодинним сном, а другу – безсонну.

Проміжок між двома ночами складав не менше одного тижня. Дослідники виміряли больовий поріг кожного учасника з допомогою нагріваючого приладу, поміщеного на шкіру лівої ноги. Температура приладу поступово підвищувалася, і добровольці повинні були відзначити момент, коли біль досягне семи балів за десятибальною шкалою.

Безсонна ніч значно знизила больовий поріг

Такий же експеримент повторили після безсонної ночі. Виявилося, що безсонна ніч значно знизила больовий поріг учасників. Недосип призвів до того, що болючими для них були температури і нижче тих, які вважалися неприємними раніше.

Раніше повідомлялося, що недосипання призводить до небезпечних наслідків. Фахівці розгадали «загадку» продовження життя сном, знайшовши відповідальний за це механізм. Недосипання може призвести до передчасної смерті.

В Гарвардській медичній школі вчені дізналися, як нездоровий сон впливає на ризик передчасної смерті. Дослідники виявили механізм, який продовжує життя і працює тільки під час «якісного» сну.

Недосип призвів до того, що болючими для людей були температури і нижче тих, які вважалися неприємними раніше

В ході експерименту вчені дізналися, що через брак нічного відпочинку знижується рівень протизапальних молекул в організмі. Вони провели дослідження на генетично модифікованих мишах. Одній групі гризунів давали нормально спати, а інший порушували режим сну.

Виявилося, що у другої групи розвинулося прогресуюче ураження артерій, і збільшилася кількість бляшок в судинах на третину порівняно з контрольною групою. В їх організмі виявилося вдвічі більше клітин, що відповідають за запальні процеси. Також після тривалого порушення режиму сну у мишей падає вироблення гормону орексина, відповідального за регуляцію сну.

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Суспільство

Також з’явилася інформація про те, що лікарі розповіли, як боротися з синдромом хронічної втоми. Синдром хронічної втоми визнаний експертами, наряду з цукровим діабетом і ожирінням, новій «епідемією 21-го століття».

Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, від даного захворювання психологічного характеру вже страждає майже половина працездатного населення планети.

Крім того, стало відомо, скільки потрібно часу для сну, щоб скинути зайву вагу. Недолік сну згубно впливає не тільки на стан здоров’я, але і на фігуру, тому відпочивати вночі потрібно не менше 8 годин.

Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram відомий український дієтолог Світлана Фус, уточнивши, недосипання порушує вироблення маси гормонів, що відповідають за насичення і вага.

«Повноцінний сон дуже важливий не тільки для здоров’я, але і для вашої стрункості фігури. Сон є одним з елементів здорового способу життя. Недосипання порушує роботу гормонів, у тому числі греліну (цей гормон відповідає за голод), лептину (відповідає за насичення). Нестача сну впливає на ці гормони таким же чином, як і недоліки в режимі харчування», – пояснила дієтолог.

За її словами, недосипання також порушує вироблення мелатоніну, низький рівень якого збільшує ризик зайвої ваги на 40-60%.

Нагадаємо, що жінки повинні спати довше чоловіків.

Раніше Hyser повідомляв, що вчені розповіли, чим небезпечний недосип.

Також Hyser писав, що вчені назвали ідеальну позу для здорового сну.