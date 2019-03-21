Skoda назвала бестселер 2018 року: продані сотні тисяч авто

За підсумками минулого року чеський автовиробник зумів збільшити свої продажі на світовому авторинку. За підрахунками експертів, мова йде про збільшення попиту на 4,4%.

У компанії Skoda підвели «автомобільні» підсумки минулого року. Як пише портал 24news.com.ua у 2018-му популярна марка продала на глобальному ринку 1 253 700 своїх машин. Ця цифра виявилася краще результату 2017-го на 4,4%. Найбільш продаваною моделлю Skoda, незважаючи на спад продажів, стала легендарна «Octavia».

Найбільш продаваною моделлю Skoda, незважаючи на спад продажів, стала легендарна «Octavia»

На цьому авто свій вибір зупинили близько 388 200 автомобілістів з різних країн. «Срібло» дісталося моделі Skoda Rapid (191 500 авто), а «бронза» — Skoda Fabia (190 900 одиниць).

Наголошується, що всі автомобілі з першої трійки у минулому році продемонстрували негативну динаміку продажів. Зниження попиту не обійшло стороною і флагманський Skoda Superb – продажу цього авто «просіли» на 8,5% (138 100 машин).

Всі авто з першої трійки у минулому році продемонстрували негативну динаміку продажів

А ось кросовери Kodiaq і Karoq, навпаки, користувалися високим інтересом серед шанувальників марки. Так, у випадку з Kodiaq мова йде майже про 50-процентоном зростанні обсягів реалізації.

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Технології

Солідну позитивну динаміку на європейських авторинках продемонструвала мікролітражка Skoda Citigo – 39 200 примірників або «плюс» 55 відсотків. В Китаї ж увагу місцевих автомобілістів була прикута до нового кросовера Skoda Kamiq.

Раніше повідомлялося, що Skoda представила свій електричний кросовер Vision iV. Шоукар демонструє, якими бачить виробник свої автомобілі в недалекому майбутньому. Автомобіль Vision iV відрізняється ефектним футуристичним дизайном.

Компанія Skoda показала свій електричний купеподібний кросовер Vision iV, який повинен був продемонструвати бачення виробника своїх автомобілів майбутнього.

Автомобіль створювався на платформі Volkswagen MEB. У прес-релізі зазначено, що концепт Vision iV — це «черговий крок Skoda в бік стратегії eMobility». Чотиридверний автомобіль SUV оснащений двома електродвигунами, загальна потужність яких досягає 306 л. с.

Автомобіль є повнопривідним — двигуни розташовуються на кожній з осей. Дизайн новинки передбачає динамічний силует кузова, а також довгий капот і великі диски. Також є ефектні фари Matrix LED і «віртуальні» дверні ручки, коли двері відкриваються одним лише дотиком.

Автовиробник Skoda також опублікував серію зображень, на яких представлений зовнішній вигляд кросовера Kamiq. Офіційна презентація новинки відбулася на автосалоні в Женеві 5 березня цього року.

Зовнішній вигляд новинки відрізняється вузькими світлодіодними фарами, широкої радіаторної гратами, ліхтарями у вигляді бумерангів і дифузором. Салон автомобіля має віртуальну приладову панель з дисплеєм діагоналлю 10,25 дюйма, а також на вибір три інформаційно-розважальні системи.

Нагадаємо, що фото нової Skoda Superb 2020 витекли в мережу.

Раніше Hyser повідомляв, що Skoda показала оновлений кросовер Karoq.

Також Hyser писав, що Skoda назвала дату прем’єри нової Octavia.