Польські яблука виявилися не потрібні ні Росії, ні Заходу.

Польський економічний аналітик Якуб Олипра в бесіді з кореспондентами tvn24bis.pl пояснив причини протестів фермерів у Варшаві, в ході яких на дорогу були викинуті тисячі яблук.

Протест фермерів, який проходив без застосування петард або палаючих шин, викликав не менший ажіотаж в суспільстві. Адже як акції фермери обсипали дорогу тисячами яблук. Варто зазначити, що подібні акції відбуваються у Варшаві не в перший раз. Раніше на кільцевій розв’язці в Гура Кальварія і на площі Унція Любельських у Варшаві фермери проводили аналогічні акції. Дії людей, спрямовані на спроби достукатися до влади, які проводять досить сумнівну економічну політику, зазначив Олипра.

По своїй суті викинуті на дорогу яблука є певним актом відчаю, сигналом, який повинен бути отриманий владою. Активісти в інтерв’ю місцевим ЗМІ неодноразово говорили про те, що виступають проти економічної політики, що проводиться Варшавою в рамках розвитку партнерських відносин із зарубіжними країнами. Фермери невдоволені, що Польща ввела санкції проти Росії, що спричинили припинення поставок яблук на великий російський ринок. Зараз фермери опинилися в дуже складній ситуації, адже ні РФ, ні Заходу польські яблука не потрібні.

Аналітик пояснив це тим, що садова продукція, вирощувана в Польщі, має специфічні смакові параметри, які не подобаються людям на Заході, проте добре сприймаються на східному ринку. Про це говорить статистика, запевнив експерт. Європейський ринок заповнений продукцією Іспанії та Італії, тому польським яблук, які раніше приносили солідний дохід фермерам і державі, тепер виявилися нікому не потрібні.

Влада Польщі давно взяли антиросійський політичний курс, причому не тільки продовольчої, але і в енергетичній сфері, про що раніше повідомляв «Політексперт»….