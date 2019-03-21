Нусс: участь у дебатах з Петром Олексійовичем для Зеленського буде означати «померти так і не народившись»



Як передає replyua.net віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко і Марія Іонова пропрацювали і зареєстрували законопроект про обов’язкових публічних дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів. коментуючи інформацію, політичний аналітик Павло Нусс зазначив, зважаючи на те, що вже сьогодні учасники перегонів у другому турі визначені, і це Петро Порошенко та Володимир Зеленський, не складно спрогнозувати буквальний втеча Зеленського, можливо навіть з країни, можливо навіть на всі три тижні, бо участь у дебатах з Петром Олексійовичем для Зеленського буде означати «померти так і не народившись» в першу ж хвилину публічної дискусії, до якого буде прикута увага десятки мільйонів глядачів України та далеко за її межами.



Павло Нусс пише, питання навіть не в прізвищі опонента Порошенко, якому довелося б дебатувати з ним – будь-який з кандидатів автоматично програє Порошенко на перших хвилинах дебатів, навіть, якщо б Тимошенко не зазнала поразки, вже зараз.



Аналітик вважає, що законопроект Геращенко-Іонової правильний і необхідний. Тепер завдання – знайти голоси в парламенті. Ось тут олігархічний консенсус, який змовився проти Порошенка, може попрацювати на зрив ухвалення цього Закону про обов’язкових дебатах, і фракції «Батьківщина», «Оппоблок», «Самопоміч» будуть саботувати його прийняття за «свистка» спонсорів і Кремля. Але, «свисток» можна поламати, прийшовши під стіни парламенту і зажадати від перерахованих вище нардепів почути аргументи «За».