В зоні ООС українські військові знищили склад з боєприпасами бойовиків

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 11 раз обстріляли позиції українських військових, 10 разів застосувавши заборонену зброю.

Як повідомляє прес-центр ООС, у смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Схід з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь поблизу Лебединського. В районі Мар’їнки українських військових обстрілював ворожий снайпер.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ з мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також гранатометів терористи обстріляли українські позиції неподалік Новолуганского. Поблизу Старого Айдара українські позиції потрапили під обстріл з мінометів калібрів 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Катеринівки бойовики вели вогонь з мінометів 120 мм і 82 мм калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Троїцького терористи застосували 120 мм міномети і озброєння бойової машини піхоти БМП-1. Поблизу Піщаного і Станиці Луганської терористи стріляли з мінометів калібру 82 мм, а біля хутора Вільний застосували протитанковий ракетний комплекс.

У штабі додали, що за минулу добу троє українських військових отримали поранення.

За даними розвідки, за минулу добу двоє окупантів були знищені і п’ять поранені. Також українські військові знищили склад з боєприпасами і один військовий автомобіль терористів.