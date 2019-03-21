Завели в боргову яму і зайняли цеху: приватна фірма заволоділа майном виробника «Молотов»

Державне оборонне підприємство «Маяк», яке виробляє сумно відомі міномети «Молот», виявилося під контролем приватної фірми, заволоділа майном заводу і встановила власні пости охорони. Про це свідчать матеріали досудового розслідування поліції Києва, повідомляє антикорупційний проект «Марлін».

За версією слідства, держпідприємство, що входить в структуру концерну «Укроборонпром», навмисне довели до неплатоспроможності з метою привласнення майна.

У серпні 2018 року приватна фірма «Агат» за підтримки невстановлених осіб взяла під контроль виробничі приміщення «Маяка» і поставила свою охорону. За день до цього Департамент державної виконавчої служби Мін’юсту постановив описати і заарештувати майно військового заводу з-за боргів. Все майно передали компанії «Агат».

Як відомо, в минулому році «Маяк» заборгував банку сина екс-президента Віктора Януковича 118,3 млн грн, однак приватне підприємство «Агат» викупило борг більш ніж у п’ять разів дешевше – за 21,1 мільйона.

Крім цього, кіпрська компанія Westdom Holdings Limited отримала частку в 15% статутного капіталу компанії «Маяк-Вестдом», яка належала заводу. Це призвело до того, що «Маяк» втратив контроль над діяльністю «Маяк-Вестдом», а це в свою чергу завдало збитків на суму понад 1,6 млн грн.

Фірма «Агат» зареєстрована за однією адресою з «Маяком». Серед співзасновників фірми виробник одноразового посуду «Маяк-Кап» — теж зареєстрований за адресою державного заводу.

За інформацією проекту «Наші гроші», власник «Маяк-Кап» — Сергій Семовоник, який також є бізнес-партнером Марії Перегудовой. Родич цієї жінки Олександр Перегудов з 90-х керував «Маяком» і в січні пішов на пенсію.

Семовоник в минулому працював помічником наредпа від БПП Михайла Гвоздєва, який пізніше став керівником заводу «Антонов».