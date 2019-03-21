Офіцер ЗСУ показав відео точного попадання по зміцненню бойовиків на Донбасі

З’явилося яскраве відео нищівного удару бійців ВСУ по позиціях бойовиків на Донбасі. Відповідне відео публікує офіцер ЗСУ Анаталий Штефан (“Штірліц”).

“Воїни Оси продовжують робити “Страйк”.

На початку березня окупанти знову провокували, а воїни Оси адекватно відповіли зігравши з ними в боулінг. В результаті влучного пострілу було знищено чергову кулеметну точку ворога і зміцнення”, – йдеться в повідомленні.

Під відео з’явилися радісні коментарі. “Прямо в дупло! Чітко!”, “Бінго! Дякую за гарний початок дня! Так тримати! Смерть кацапским фашистам! Смерть путіну ХУЙ*ЛУ!”, – пишуть коментатори.