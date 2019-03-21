Повінь – зміна системи

Menu
Close

Офіцер ЗСУ показав відео точного попадання по зміцненню бойовиків на Донбасі

21.03.2019

З’явилося яскраве відео нищівного удару бійців ВСУ по позиціях бойовиків на Донбасі. Відповідне відео публікує офіцер ЗСУ Анаталий Штефан (“Штірліц”).

“Воїни Оси продовжують робити “Страйк”.

На початку березня окупанти знову провокували, а воїни Оси адекватно відповіли зігравши з ними в боулінг. В результаті влучного пострілу було знищено чергову кулеметну точку ворога і зміцнення”, – йдеться в повідомленні.

Під відео з’явилися радісні коментарі. “Прямо в дупло! Чітко!”, “Бінго! Дякую за гарний початок дня! Так тримати! Смерть кацапским фашистам! Смерть путіну ХУЙ*ЛУ!”, – пишуть коментатори.

Читайте також:   Порошенко готує масштабну фальсифікацію виборів, задіяна СБУ, ЦВК і Держспецзв'язок
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *