На Балі поліція застрелила двох росіян, які пограбували обмінник

На індонезійському курортному острові Балі в перестрілці з поліцією загинули двоє громадян Росії. Про це повідомляє «Газета.Ру» з посиланням на посольство РФ в Джакарті і місцеве видання Bali Times.

За попередніми даними, на півдні туристичного острова сталося пограбування обмінного пункту. У нього увірвалися семеро людей у масках, озброєні автоматичними гвинтівками SS1 індонезійського виробництва і холодною зброєю. Вони заволоділи понад 80 тисячами доларів в місцевій валюті і зникли.

Поліції вдалося виявити грабіжників через кілька годин. Здаватися не збиралися, і зав’язалася перестрілка, в якій двоє злочинців були вбиті. Ще один був затриманий, а чотирьом вдалося втекти на автомобілі. На даний момент всі вони знаходяться в розшуку.

За даної місцевої преси, яка посилається на поліцію, двоє вбитих і затриманий — громадяни Росії. Бранець розповів, що в банду входить семеро росіян — шестеро чоловіків і одна жінка.