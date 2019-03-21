Глава АРМА ретирувався з прес-конференції, після питань про Межигір’я, захоплення ТЕЦ на Львівщині і автоцентрах групи АІС

Під час звітної прес-конференції Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 19 березня її керівник Антон Янчук не зміг відповісти по суті про те, наскільки ефективно Нацагентство управляє арештованим майном.

726 заарештованих об’єктів, серед яких 480 об’єктів нерухомості, 4 цілісних майнових комплексу, 110 транспортних засобів, 59 об’єктів корпоративого права, 54 об’єкта рухомого майна та інших об’єктів — результат діяльності АРМА за останній рік.

Про це на прес-конференції, присвяченій цим результатами 19 березня в Києві повідомив глава Нацагентства Антон Янчук, презентувавши відкритий реєстр арештованого майна.

Згідно 54-сторінкового документу, більша його частина знаходиться в Києві і Київській області (220 об’єктів), на 2-му місці — Одеська область (92 об’єкта), 3-ю позицію займає Харківська область з 61 об’єктом.

Очікувано найбільше запитань у журналістів і експертного співтовариства викликали резонансні справи, коли перехід під контроль АРМА низки майнових комплексів мав всі зовнішні ознаки рейдерства.

Наприклад, спроби передати під контроль АРМА агрохолдинг «Росток», двох ТЕЦ у Львівській області — Новояворівської і Новороздільської, а також мережі автоцентрів групи компаній АІС.

Співробітники останньої, до речі, в черговий раз захід Нацагентства — тепер з плакатами: «АРМА — рейдер в законі!», «Янчук-Під-Арешт!» і «DCH і АРМА — солодка парочка!»

Дискусію в аудиторії викликала теза голови Нацагентства про долю резиденції екс-президента Януковича в Межигір’ї, яка, за словами Янчука, «при суворому дотриманні законодавства України, може приносити прибуток». Чому до держбюджету не надходить ні копійки від поточного управління досить успішним туристичним об’єктом, голова АРМА пояснити так і не зміг.

За словами чиновника, «первинне рішення про передачу їх в управління агентства приймає суд — на основі подань правоохоронних органів».

Щодо «АІС» і «Росток-Холдингу» керівник АРМА, уникаючи конкретики, обмежився лише загальними фразами про «невдоволення всіх без винятку власників заарештованих активів», а також декларацією «офіційної завдання АРМА, яка полягає у збереженні таких активів». Після чого звернула брифінг і несподівано ретирувався.

При спробі журналістів, експертів, а також присутніх на прес-конференції народних депутатів задати конкретні питання, наприклад, як виглядає процедура передачі Нацагентством корпоративних прав і процес управління ними, а також скільки коштів надходить у результаті цього в держбюджет.

На думку Дмитра Святаша, який був в числі 56-ти народних депутатів, які підписали восени минулого року звернення щодо АРМА на ім’я голови Конституційного Суду,

дана прес-конференція мала «оперетковий характер.

— Керівник АРМА ухилився від всіх прямих і незручних питань, спробувавши виставити свою організацію суто виконавцем рішень суду та запитів правоохоронних органів. Але це не так! Недоробки в законодавстві де-факто дозволяють Нацагентству реалізувати схему рейдерського захоплення будь-якого бізнес-активу, — вважає політик.

Для цього, за словами Святаша, потенційному замовнику — бізнесмену, якому сподобався чужий успішний бізнес-актив — достатньо домовитися з правоохоронними органами та АРМА за порушення кримінального провадження щодо його власника. Після цього заявити, що даний актив є «речовим доказом» у скоєнні абстрактного правопорушення. Після чого активи потрапляють під арешт, потім переходять до Нацагентства АРМА, яке, у свою чергу, на непрозорих конкурсах передає або продає зі «своїм» компаніям.

— АРМА є лише частиною даної корупційної схеми, в якій, крім замовника і посередників (чиновників Мін’юсту та адвокатів, що представляються «венчурними інвесторами»), кураторів АРМА з боку політичної сили, за квотою якої був призначений пан Янчук, задіяні органи слідства та суди. Проста правда полягає в тому, що без Нацагентства реалізувати цю, по суті, державну рейдерську схему було б неможливо: АРМА — це «мізки» і одночасно «руки» в цій корупційній ланцюжку.

Нагадаємо, призначення Янчука на етапі створення АРМА було пролобійовано одним з лідерів парламентської фракції «Народного Фронту» Андрієм Іванчуком.