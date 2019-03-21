У Харківській області виявили незаконну ретрансляцію російського радіоконтенту

За результатами розгляду звернення Національної ради до Служби безпеки України і Українського державного центру радіочастот у місті Ізюмі Харківської області на частоті 90 МГц припин незаконну ретрансляцію російського радіоконтенту. Про це повідомляється на сайті Нацраді.

«Як тільки регуляторного органу стало відомо про піратське поширення російської музики на зазначеній частоті в Ізюмі, про це правопорушення він заявив відповідні органи для вчинення дій у межах компетенції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що СБУ вжило заходи для унеможливлення безліцензійної діяльності радіостанції, яка поширювала російську поп-музику і шансон.