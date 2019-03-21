“Знаходиться в жалюгідному стані”: український боєць оцінив аэроразведку ЗСУ

Аэроразведка в українській армії в даний момент знаходиться в жалюгідному стані, а країна потребує нового озброєнні.

Про це український аэроразведчик Олексій Барановський розповів в інтерв’ю виданню “Цензор.НЕМАЄ”.

“Вважаю, що без допомоги союзників не впораємося. Адже нам дуже потрібна зброя, яке змінює правила гри. І “Джавелины”, і безпілотні комплекси, адже аэроразведка у нас в жалюгідному стані зараз”, – сказав він. При цьому Барановський зазначив, що у проросійських бойовиків “є досить непогані російські комплекси – “Орлан””.

“Ми літаємо від випадку до випадку, коли щось потрібно. Вони ж літають над нами постійно. Хоча, наскільки я розумію, росіяни не дають їм новітні зразки. Тому сили все ж приблизно на одному рівні”, – додав він. Барановський також висловився про якість військової техніки, яку закуповують для української армії.

“З того, що мені відомо, єдине державне – це безпілотник Spectator M київського заводу “Меридіан”. Він був у нас, але перший політ закінчився втратою літака, і більше ми на них не літали. Spectator дуже поганий за технічними характеристиками, тому є підозра щодо корупційних схем.

Правда, його ще не вирішили закуповувати для армії закупили тільки пробну партію. І я сподіваюся, що після неї від нього відмовляться. Комплекс довго розгортається, в ньому постійно щось ламається. Є “Мара”, є “Лелека”. Все українське! Крім коптеров китайських найпростіших. Ну, і також у нас були старі американські Raven з тепловизионными камерами”, – додав аэроразведчик.