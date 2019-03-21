«Йому доведеться відповісти»: Аваков виступив з гучною заявою про Зеленском

Кандидат на пост глави держави і шоумен Володимир Зеленський прийняв виклик, поставши перед усією Україною в образі президента Голобородько в серіалі «Слуга народу».

Таку думку в ефірі програми «В гостях у Дмитра Гордона» висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.



Журналіст поставив запитання, чи знайомий Він з «лідером президентського рейтингу Володимиром Зеленським». «Як ви думаєте, чим зумовлений його високий рейтинг, який, за деякими оцінками, становить сьогодні близько 30%?» – поцікавився Гордон.

«Я думаю, що це така туга за новим політичним лідерам. Це такий візуальний образ, який він збудував у своїх кінофільмах, коли представив такого ідеалістичного персонажа, як президент Голобородько. Це одночасно, дозволю собі так сказати, ляпас нинішнього політикуму. Іноді заслужено, іноді немає», – сказав міністр.

«І тепер Володимиру, якщо йому призначено бути президентом, доведеться відповісти на цей виклик. Це теж дуже складна робота», – зазначив Аваков.