Коломойський пішов на жорсткі заходи проти Приватбанку: чого чекати клієнтам

Судовий позов олігарха Ігоря Коломойського до Господарського суду Києва до Міністерства фінансів і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою визнати націоналізацію Приватбанку незаконній – це інформаційний привід під час виборчої кампанії. Клієнтам банку не варто хвилюватися.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив експерт з фінансових питань Василь Горбаль. Він додав, що націоналізація не була бездоганною з точки зору деяких рішень.

«У будь-якому випадку, всі ці атаки я оцінюю як створення певної бази для діалогу з великим пакетом проблемних заборгованостей та клієнтам банку не варто хвилюватися. Я більше оцінюю це як інформаційний привід, тим більше під час виборчої кампанії», – сказав він.

Якщо якісь рішення не визнаються дійсними, то сторони розводяться в початкове положення, зазначив Горбаль. Він додав, що в такому разі державі потрібно повернути кошти, які воно інвестувало в цей банк.

«Думаю, що тут і клієнти, і колишні акціонери і топ-менеджери банку зацікавлені в тому, щоб він працював стабільно», – додав експерт.