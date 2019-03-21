В одному з київських під’їздів знайшли труп

У ніч на 21 березня в Києві за адресою вулиця Вишгородська, 8 виявили труп чоловіка.

Тіло лежало сходовому прольоті між четвертим і п’ятим поверхами 5-поверхівки. Причина смерті на даний момент невідома.

Як повідомляють ЗМІ, виклик на лінію 103 вступив у 01:47. Як розповів місцевий мешканець, який проживає на п’ятому поверсі, він вийшов зі своєї квартири і збирався йти по справах. Але спускаючись сходами побачив чоловіка без свідомості. Хлопець одразу ж викликав «швидку». На жаль, прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати смерть. Саме лікарі і повідомили про подію правоохоронців. На вигляд померлому близько 40 років, його особистість не встановлена.

Попередньо, на тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявили. З-за чого саме помер чоловік стане ясно після експертиз. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з’ясовуються.