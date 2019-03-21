У Миколаївській області дев’ять дітей опинилися у вогні: 4-річний малюк загинув

У селі Шевченкове Вітовського району Миколаївської області загорівся будинок, де проживала багатодітна сім’я. Дорослих вдома не було: батько на роботі, мати пішла в магазин.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС області.

З будинку вибігли 8 старших дітей. 4-річний хлопчик загинув.

«Очевидець, який повідомив про спалах, акцентував увагу на тому, що в будинку проживає багатодітна сім’я і в приміщенні можуть знаходитися діти. Під час розвідки в щільно задимленому приміщенні рятувальники виявили чотирирічного хлопчика без свідомості і винесли назовні», — йдеться в повідомленні.

Медики оцінили стан дитини як критично важкий. Незважаючи на вжиті заходи, врятувати його життя не вдалося.

Попередня причина загорання — дитячі пустощі з вогнем.