У Криму масово гинуть дельфіни

У Криму забили тривогу із-за масової загибелі дельфінів поблизу Євпаторії.

За два дні тут знайшли 16 загиблих китоподібних. “15 і 17 березня співробітники Центру вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців “Безтурботне Море” провели обстеження ділянки узбережжя недалеко від Євпаторії (всього 10 км берегової лінії) після надходження інформації про масову загибель дельфіно”, — повідомили в групі Serene Sea на Facebook. Т

ак за два дні були знайдені мертвими 14 азовок і 2 афаліни. Всі тварини з кожної групи лежали на однаковій відстані від води, перебували на ідентичній один одному стадії розкладання і в безпосередній близькості. “Першу групу склали 2 азовки і 2 афаліни.

На тілах обох азовок були виявлені сліди заплутування в зябрових мережах; у однієї афаліни на хвостовому стеблі залишилися фрагменти самих мереж, у другій афаліни був відрізаний хвостовий плавець. Їх викинуло раніше, ніж тварин із другої групи, судячи з інтенсивним процесам розкладання”, — йдеться в повідомленні. Другу групу склали 12 азовок. “На тілах у кожній морської свині ми виявили чіткі і глибокі сліди, залишені зябровими сітками з монофиламентной нитки товщиною 0,5 мм, у двох особин були відрізані лопаті хвостового плавця. Всі 16 тварин загинули через попадання в мережі на камбалу або осетрових, виходячи з характеру і тяжкості пов’язаних ушкоджень, ідентичного стану тіл, а також їх положення щодо урізу води та один одного”, — зазначили в групі.

Поряд з китообразными, вимило на берег величезна кількість фрагментів мереж і лісок, а також останки однієї особини чорноморського осетра. Ми плануємо найближчим часом повністю обстежити частину узбережжя, після чого почнемо оглядати інші райони.