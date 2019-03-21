В Туреччині за день сталося два землетруси

Два підземних поштовхи сталися в районі Аргуван.



На сході Туреччини вранці у четвер, 21 березня, стався землетрус магнітудою 4,1.

Зокрема, зазначено, що підземні поштовхи сталися в районі Аргуван в провінції Малатии.

“Аргуван, Малатия, стався землетрус магнітудою 4,1. Після землетрусу поки не було повідомлень про негативні наслідки”, – вказали у відомстві, додавши, що стежать за розвитком подій.

У той же час Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр оцінила магнітуду землетрусу в Туреччині в 4,3. Епіцентр залягав на глибині 5 км Він стався за 51 км на північ від Малатии і за 204 км на північ від Газіантеп.

Відомо також, що після нього стався ще один землетрус – на заході Туреччини магнітудою 2,6. Його епіцентр знаходився на глибині 6 км в 222 км до південно-сходу від Ізміра.