У Дніпрі шахрай збирав гроші на лікування вже мертву дитину

У Дніпрі чоловік збирав гроші на лікування дитини, який уже помер. Таким чином йому вдалося нажитися на близько півмільйона гривень. Про це повідомляє Нацполиция Дніпропетровської області.

У 2018 році чоловік побачив оголошення про збір коштів на лікування дитини, який на той час вже помер. Він вирішив скористатися документами і фото, які підтверджували хвороба хлопчика. Чоловік в соцмережах вже опублікував своє оголошення про збір коштів і додав до нього висновки лікарів, чеки про сплату за ліки, фото дитини і мами. В оголошенні шахрай вказав свої реквізити і просив максимальний репост.

Згодом правоохоронці встановили, що цим шахраєм, який наживався на смерті дитини, виявився 26-річний місцевий житель. У чоловіка вилучили комп’ютерну техніку, телефони та банківські картки.

За скоєне шахраєві загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.