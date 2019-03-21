Йти не збирається: кадрова політика Банкової перед виборами

Всупереч не самим високим рейтингам, чинний Глава держави продовжує розставляти на посади «своїх» людей, відзначають експерти. Причому, за два тижні до виборів кадрові перестановки почали набирати обертів.

«Можна кваліфікувати як «приватизацію» влади»

У першій декаді березня 2019 року відбувся ряд призначень. Були призначені: державний секретар Міністерства у справах ветеранів, перший заступник голови Одеської обласної держадміністрації, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), ректор Інституту Служби зовнішньої розвідки.

Глава аналітичного центру «Третій сектор», політолог Андрій Золотарьов зазначає, що призначення характеризують підходи Президента Петра Порошенка до кадрової політики в державі. «Кадрові призначення стали доказом того, що Президент Петро Порошенко, який намагається вдавати з себе політика європейського рівня, діє як азіатський царьок або середньовічний Папа Римський, який роздає посади своїм фаворитам і родичам. Фактично, дії Петра Порошенка можна кваліфікувати як «приватизацію» влади або як політичну корупцію», — заявив він.

В якості прикладу Андрій Золотарьов зазначив, що державним секретарем Міністерства у справах ветеранів призначена Людмила Дарган, яка до 2014 року працювала помічником-консультантом народного депутата Петра Порошенка, а останнім часом була помічником-консультантом його сина – народного депутата Олексія Порошенка.

«Міністерство у справах ветеранів з минулого року очолює Ірина Фриз, багаторічна близька соратниця Петра Порошенка, який також у свій час працювала його помічником. Чоловік Людмили Дарган — Олександр Лунін — разом з Іриною Фриз є співзасновником громадської організації. Крім того, Людмила Дараган була представником у справах інтелектуальної власності для торгового знаку «Agro hub», власником якого зареєстрована дружина Олексія Порошенка», — написав політолог на своїй сторінці в Facebook.

Експерт також звернув увагу на призначення заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони полковника Сергія Кривоноса, який за посадою буде очолювати комісію по оборонній промисловості і військово-технічного співробітництва, займатися питаннями переозброєння Збройних сил, інших військових формувань та питаннями співробітництва з НАТО.

Раніше цими питаннями займався Олег Гладковський, якого Президент звільнив після скандалу. Журналісти програми «Наші гроші» заявили про багаторічну схемою, до якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера Президента Петра Порошенка. Розслідування вийшло на сайті Bihus.Info.

Журналісти стверджують, що їх фігуранти розслідування організували постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. Нібито, державні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-прокладок за цінами, завищеними в кілька разів. Таким чином група нібито отримала від «Укроборонпрому» не менше 250 млн грн.

Політичний оглядач Роман Романюк зазначав, що Гладковський, «це людина, з яким Петро Олексійович практично прожив життя і будував бізнес у 90-х роках». «Ігор Кононенко (соратник і армійський друг Петра Порошенка, — Авт.) привів його ще десь в 1992 році, вони були одногрупниками», – розповів Романюк. На його думку, «Порошенко вибирав між Гладковским і своїм майбутнім можливим президентством».

Тепер на місце Гладковського призначений Сергій Кривонос, колишній перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Він подавав свою кандидатуру на президентські вибори, але потім зняв її.

Після призначення Кривоноса в РНБО, політичний оглядач Руслан Бизяев висловив думку, що для компенсації втрат рейтингів після оборонного скандалу команді Порошенко потрібно було терміново знайти голоси, які дозволили б йому вийти у другий тур виборів. «Єдиним електоральним ресурсом, який може допомогти в цьому Президенту – це патріоти, які тим чи іншим чином пов’язані з армією. Її на Банковій розглядають як електоральний резерв Порошенко», — пояснив експерт.

У нас не Франція — скандал не катастрофа

За результатами опитування, проведеного на початку березня, якби президентські вибори проходили в найближчу неділю, більша частина опитаних віддала б свої голоси за Володимира Зеленського (23,1%), Петра Порошенка (14,3%), Юлію Тимошенко (14,3%) і Юрія Бойка (13,9%). Про це йдеться в дослідженні, опублікованому міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium – Ukraine Research Institute, Бельгія).

Це дослідження відрізняється від висновків вітчизняних соціологів. Наприклад, за результатами опитування групи «Рейтинг», яке проводилося з 1 по 7 березня, лідером президентського рейтингу є Володимир Зеленський, якого підтримують 24,7% тих, хто визначився і має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,3%), третю — Петро Порошенко (16,8%).

Блогер В’ячеслав Чечило іронізував: «Зеленський не веде ніякої кампанії, розраховуючи в’їхати в крісло на чужому антирейтингу. Тимошенко судорожно метається від блокчейна до вкладників Ощадбанку СРСР, розлякуючи останніх дивом збережених у неї виборців. Порошенко веде кампанію так, як ніби балотується на перший термін, і все, що йому потрібно – просто пообіцяти заново».

Тим не менш, за результатами дослідження бельгійських соціологів, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко користуються приблизно однаковою підтримкою. Глава держави цілком може вийти у другий тур і перемогти в ньому.

Андрій Золотарьов зазначає, що скандал з «Укроборонпромом», що вибухнула в кінці лютого, не мав катастрофічних наслідків для Глави держави. Він нагадав, що в 2017 році кандидат в президенти Франції Франсуа Фійон зазнав поразки на виборах, коли стало відомо про те, що він, будучи депутатом національних зборів, найняв власну дружину на посаду парламентського помічника. Хоча політик публічно і вибачився, його рейтинг за два тижні впав з 64 % до 20 % голосів.

Нічого подібного в Україні не відбувається, — констатував експерт. Він зазначив, що на генеральську посаду ректора Інституту Служби зовнішньої розвідки призначений Анатолій Баронін, який очолює аналітичну компанію, що надає послуги в сфері політичного консалтингу та антикризового управління. Політолог підкреслив, що Баронін — чоловік уже згаданої Ірини Фриз, і повідомив, що той працював помічником-консультантом Петра Порошенка в бутність його народним депутатом.

Андрій Золотарьов так само відзначив, що першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації призначений депутат обласної ради, керівник фракції «Блок Петра Порошенко» Сергій Паращенко, що є великим аграрієм.

Політолог написав у Facebook: «Це цільове призначення, спрямоване на перелом виборів в Одеській області на користь чинного Президента. У 2016 році Сергій Паращенко опинився в центрі скандалу, коли він, представляючись двоюрідним братом Петра Порошенка, обманом відбирав землю у селян».

Експерт очікує нових кадрових рішень Глави держави. Примітно, що за два тижні до виборів кадрові перестановки почали набирати обертів. Так, Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Владислава Косинського з посади начальника Управління СБУ в Сумській області. Так само він звільнив Єгора Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.