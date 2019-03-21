«Кузня на Рибальському» в два рази збільшила прибуток

Прибуток заводу «Кузня на Рибальському», який перейшов під
контроль групи «ТАС» Сергія Тігіпка, в минулому році зросла в 1,77 рази і
склала 33,1 млн грн. Такі попередні даними оприлюднила прес-служба
підприємства.
За даними компанії, активи заводу знизилися до 301,239 млн
грн (на 8,2%), поточні зобов’язання зросли на 12,4% і склали 1,58 млрд
гривень. У той же час сумарна дебіторська заборгованість «Кузні на Рибальському»
впала в 1,8 рази, до 389,078 млн гривень.
Як повідомляв SKELET-info, Тігіпко має намір на території заводу «Кузня на Рибальському» побудувати житловий комплекс, площі під комерційну нерухомість і торговий центр
Нагадаємо, в минулому жовтні підконтрольна Тігіпко компанія
Еwins Liмiтеd придбала 3 225 723 простих іменних акцій ПРАТ
«Завод Кузня на Рибальському» за $93 долара.
У той же час військова частина військово-морських сил України
заявила про секретності багатомільйонної угоди по ремонту корабельних двигунів,
укладеної у вересні з «Кузнею на Рибальському».