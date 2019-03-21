«Кузня на Рибальському» в два рази збільшила прибуток

Прибуток заводу «Кузня на Рибальському», який перейшов під

контроль групи «ТАС» Сергія Тігіпка, в минулому році зросла в 1,77 рази і

склала 33,1 млн грн. Такі попередні даними оприлюднила прес-служба

підприємства.

За даними компанії, активи заводу знизилися до 301,239 млн

грн (на 8,2%), поточні зобов’язання зросли на 12,4% і склали 1,58 млрд

гривень. У той же час сумарна дебіторська заборгованість «Кузні на Рибальському»

впала в 1,8 рази, до 389,078 млн гривень.

Як повідомляв SKELET-info, Тігіпко має намір на території заводу «Кузня на Рибальському» побудувати житловий комплекс, площі під комерційну нерухомість і торговий центр

Нагадаємо, в минулому жовтні підконтрольна Тігіпко компанія

Еwins Liмiтеd придбала 3 225 723 простих іменних акцій ПРАТ

«Завод Кузня на Рибальському» за $93 долара.

У той же час військова частина військово-морських сил України

заявила про секретності багатомільйонної угоди по ремонту корабельних двигунів,

укладеної у вересні з «Кузнею на Рибальському».