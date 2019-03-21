Хто покриває одеську подружжя рейдерів?

Поліція Одещини неохоче розслідує численні злочини, фігурантами яких є сімейна пара місцевих жителів – В’ячеслав і Любов Шубины. Видаючи себе за бізнесменів, дані особи вельми успішно ухилятися від кримінальної відповідальності, незважаючи на тяжкість обвинувачень у ряді їх незаконних діянь.

В’ячеслав і Любов Шубины є фактичними контролерами наступних компаній: ТОВ «ТІС РІЧФЛОТ ЗЕРНО», ТОВ «Термінал-7», ТОВ «Виматекс» і ТОВ «Виматекс +». Кожна з них відіграє певну роль у реалізації протиправних дій подружжя Шубиных.

В 2016 році, під приводом залучення інвесторів, Любов Шубіна проводила переговори з низкою фірм, пропонуючи придбати частку у статутному фонді вищевказаних підприємств з метою подальшої спільної роботи. Однією з таких інвесторів стала кіпрська компанія «Силвертакс ЛТД». Власники цієї компанії раніше не були знайомі з Шубиными, тому повірили в правдивість їхніх намірів щодо спільного ведення бізнесу.

Як виявилося надалі, грошові кошти, які Шубіна отримала від продажу 50% часток у статутних фондах вищевказаних підприємств, були їй необхідні для запуску нового витка своїх злочинних схем – тобто, для поповнення оборотного капіталу. Оскільки реального наміру допускати до управління підприємствами нових співвласників у Шубиных не було, і тим більше не було бажання виплачувати дивіденди.

У 2018 році компанія «Силвертакс ЛТД» дізналася про витівки Шубиных, про їх протиправних діях, які вони реалізовують за допомогою «своїх» директорів, беззаперечно виконують всі вказівки Шубиных, віддають їм печатки підприємств і свої електронні підписи для доступу до банківських рахунків підприємств, виконуючи таким чином роль директорів лише на папері. Дізнавшись про це, з метою запобігання незаконній діяльності Шубиных керівництво компанії «Силвертакс ЛТД» вирішило звернутися в правоохоронні органи.

Так, у листопаді минулого року адвокат кіпрської компанії «Силвертракс ЛТД» Ярослав Гришин звернувся до керівництва ГФС, ГПУ та їх обласних управлінь в Одеській області з заявою про злочин з боку подружжя Шубиных.

Згідно з матеріалами справи, ТОВ «Термінал-7» є власником об’єктів нерухомості на вулиці Хімічної, 1. Ще в листопаді 2017 року Одеська міськрада ухвалила рішення №2723-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок», однак директор підприємства Євген Быбкин (ставленик Шубіної Л. Н.) ухиляється від укладення цього договору, оскільки, до цього його спонукають В’ячеслав і Любов Шубины.

Позиція подружжя та їх ручного директора дорого обходиться підприємству, яке фактично доводиться до банкрутства, що є злочином. Шубины ж руками своїх директорів Быбкина і Крижановського здійснюють і інші злочини – такі, як несплата податків в особливо великому розмірі та самозахоплення земельних ділянок, незаконний експорт лісу та інші.

Але не всі керівники підприємств беззаперечно виконують вказівки Любові Шубіної. Так, наприклад, в тому ж 2018 року директор ТОВ « ТІС Річфлот Зерно» заявив про викрадення 11-ти транспортних засобів, серед яких тягачі, причепи, міні-трактори та інша техніка, яка знаходилася на території підприємства і належить йому на праві власності. За словами директора потерпілого підприємства, крім нього доступ до ключів і техпаспортам всього автопарку мали представники засновника – сім’я Шубиных.

Як повідомляють наші джерела, Любов і В’ячеслав Шубины отримують інформацію від правоохоронців щодо всіх зайшли заявах про злочини, що їх стосуються, а також неодноразово заявляли про те, що мають зв’язки, які допоможуть закрити їм будь-яке питання. Мабуть, завдяки цим зв’язкам поліція завзято ігнорує всі заяви на протиправні дії подружжя Шубиных, залишаючи безкарними організаторів злочинних схем. Такі дії правоохоронців ще більше вбивають інвестиційний клімат в країні і призводять до відтоку іноземного капіталу.

Джерело: vlasti.net