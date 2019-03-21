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Луценко заявив про розслідування «української змови» на користь Клінтон

21.03.2019

Генеральна прокуратура України розслідує, чи навмисне українські правоохоронні органи «злили» фінансові звіти під час президентської кампанії 2016 року в США про екс-главу штабу Дональда Трампа Поле Манафорте, намагаючись вплинути на вибори в користь Хілларі Клінтон. Про це генпрокурор заявив в інтерв’ю Hill.TV.

За словами Луценка, відповідне розслідування було розпочато після того, як один з народних депутатів оприлюднив аудіозапис, на якій людина з голом схожим на голову НАБУ Артема Ситника заявляє про «зливі» фінансових звітів Манафорта з метою допомогти тодішньому кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Аудіозапис також підкріплена рішенням суду про те, що витік склала «незаконне вторгнення в американську виборчу кампанію».

Видання зазначає, що таємниця того, як записи «чорної книги» Манафорта потрапили в американські ЗМІ, так і не була розкрита. Вони спливли через два роки після того, як ФБР розслідувало справу Манафорта з приводу його діяльності в Україні, але в 2014 році відмовилося просуватися вперед з-за відсутності доказів.

Генеральний прокурор також зазначив, що посол США в Україні Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила «не переслідувати». У свою чергу Держдепартамент назвав «відвертою вигадкою» вказане твердження генерального прокурора.

Як відомо, витік даних так званої «чорної бухгалтерії» в ЗМІ США викликала відставку Манафорта зі штабу Трампа, а також істотно просунула розслідування щодо змови з Росією, яку ведуть проти Трампа протягом останніх двох з половиною років.

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