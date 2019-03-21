ФБР перевірять сертифікацію Boeing 737 MAX

Перевірки проведуть у зв’язку з авіакатастрофами.

У США Федеральне бюро розслідувань приєднається до перевірки процесу сертифікації літаків Boeing 737 MAX 8.

ФБР надасть сприяння генерального інспектора Міністерства транспорту США в розслідуванні.

Нагадаємо, 20 березня, міністр транспорту США Елейн Прат попросила генерального інспектора при міністерстві вивчити процес отримання сертифікації Boeing 737 MAX 8.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився вранці 10 березня через шість хвилин після вильоту з аеропорту Боле в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі. Лайнер виконував рейс в кенійської столиці Найробі.

В результаті всі 149 пасажирів і вісім членів екіпажу загинули.

В авіакомпанії заявили, що пілоти літака повідомили про “труднощі” і просили дозвіл на посадку в аеропорту вильоту.

Після цього по всьому світу призупинили польоти Boeing 737 MAX 8.

Лайнер такої ж моделі розбився в жовтні 2018 року в Індонезії. Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air впав у море через 13 хвилин після зльоту. Тоді в результаті авіакатастрофи загинуло 189 осіб.