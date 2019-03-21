Моряк звинуватив центр з підготовки моряків в корупції

На хабарі поскаржився автор листа, який побажав залишитися анонімним. У 2016 році в Одесі при отриманні хабара був затриманий начальник одного з відділів Одеського морського тренажерного центру. Співробітник навчального центру вимагав за диплом 1,5 тисячі доларів хабара.

Автор листа стверджує, що відправив лист в Службу безпеки України, політичним партіям і журналістам. ЗМІ публікують лист моряка повністю і без змін.

Корупція в Інспекції по дипломування моряків

Хочу поділитися враженнями, як змінював свій робочий диплом в Інспекції по дипломування в місті Херсоні. Відразу попереджаю, що цей лист буде відправлено: Інспекцію з дипломування, СБУ, «Стоп Корупція», «Схеми», «Профспілка Моряків», різним газетам, політичним партіям. Для того щоб донести інформацію курсантам морехідним училищ, Академій, що їм належить, як їх розводять. Хочу підтримати моряка, який вже подав петицію до Президента про розцінки на сертифікати (зараз підтримало більше 3 тисяч).

Обіцяю, поклавши руку на серце описати правду, без емоцій і лайливих слів. Показати, як з Нового року 2019 для моряків «покращили життя». Такого цинізму і нахабства не було навіть при Януковичі. Хто зіткнувся, знає, яка ціна питання. А тепер всі по порядку.

Подав документи в Інспекцію в Херсон 21 січня, допустили до іспиту 27 лютого. На іспиті голова комісії з Одеси відразу запропонував мені прийти в наступний раз, краще підготуватися, не питаючи, не задаючи питання по темі квитка, не даючи можливості перевірити мої знання. Як я не наполягав на своєму, результат був один. Прийти на перездачу. На моє запитання, скільки ж мені треба ще вчитися? Адже я півтора року тому здавав два іспиту з-за двох дипломів і успішно пройшов комісію. За півтора року, ще отримав другу вищу морську освіту Магістра за однією і тією ж спеціальністю «Суднові Енергетичні Установки. Вже маю три дипломи за однією спеціальністю, завдяки нашим українським законам. Маю досвід Старшим механіком до трьох тисяч кВт, сім контрактів. Другим механіком на великих судах більше десяти контрактів, загальний морської стаж механіком 22 роки. Де ця межа вашої турботи закінчується?.. Відповідь не отримав. Коли я вийшов в курилку до хлопців, що зі мною здавали іспит. Всі стоять 8 механіків підтвердили мені, що за успішну здачу іспиту платили 550$, але ще їм довелося робити у цієї фірми весь пакет документів. У третього механіка мінімум 2 тисячі баксів, а для мене на посаді Старшого механіка буде три. Я зрозумів, що мої нерви дорожче, буду домовлятися.

На наступний день приїхав на фірму всім відому в Херсоні, що робить документи і допомагає морякам при обміні диплома. Вони погодилися допомогти мені, тільки за умови, що я буду змінювати у них весь пакет документів. А по іншому ніяк, а це як повторюся 3 тисячі доларів. Навіщо їм 550 $ якщо вони можуть зрубати 3т і я нікуди не подінуся. У них така дах, всі давно покладено на потік.

Тепер у мене питання до Інспекції за дипломування моряків. Я сподіваюся, один з ваших представників, на вашому офіційному сайті відповість на мій лист і напише, чому не можна так зробити, як я пропоную. Тим самим назавжди побороти корупцію на корені у вашому відділі. Ваші антикорупційні схеми вразили своєю нахабністю, зробили поле для можливого хабарництва та здирництва. Ваш «професіоналізм» може призвести до бунтів. Читайте відгуки моряків.

1.Чому ви закрили в містах: Херсон, Миколаїв, Ізмаїл, Маріуполь Інспекції з дипломування, залишивши тільки в Одесі. За цей час ціни злетіли, створивши штучний ажіотаж (дуже розумно придумали). Зараз відкрили в Херсоні і вже поставили дивиться, голови комісії з Одеси, щоб ніхто не пройшов повз каси. Ви херсонським інспекторам не довіряєте.

2.Чому ви підняли із Нового року ціни на сертифікати десь у 10 раз. Видають сертифікати приватні контори ці гроші не йдуть у бюджет. Сертифікати з Херсона вже не котируються в Одесі і навпаки і з інших міст теж. Кожна інспекція свої правила. Я читав вашу цинічну статтю, де Ви так дбаєте про рівні кваліфікації наших моряків. Поясніть мені і для тих, хто в танку, тобто не в темі. Що ці фірми після Нового року зробили, як поліпшували якість освіти та чому, якщо це так прибутково не займається держава. Як я знаю і вчився, ми переглядали навчальне відео. Цього раніше було достатньо, щоб отримати сертифікат. Якщо морським крюингам потрібно підвищити знання моряка вони проводять тренінги і все це безкоштовно. Скажіть, будь ласка, а які розцінки в Європі, такого точно там немає. Звідки ви взяли такі ціни за перегляд документального фільму чи спеціальних навчальних тестів. Це монополія на ринку, коли тільки ви диктуєте ціни на один товар (сертифікати).

3.Де електронна або жива черга, як ви обіцяли. Зробіть дві цінні, при подачі документів, як наприклад роблять закордонний паспорт. Зараз якщо ти не заплатив, не прийшов від посередника, тебе до іспиту тільки через півтора місяця допускають, тільки якщо ти будеш діставати.

4.Навіщо придумувати українські закони і правила, яких не вимагають у Європі. Якщо ми прагнемо туди, так ви беріть у них приклад. У Європі якщо ти підтверджуєш свій диплом, маєш певний стаж роботи, протягом 5 років. Тоді ти подаєш всі документи в електронному вигляді, і отримуєш назад поштою, після сплати, всі сертифікати та підтвердження дипломів. Наприклад, Старший Механік десь 1100 євро. Все нікуди не треба бігати, бачити нахабні особи інспекторів, ніякої корупції, нормальна ціна, просто щастя. Чому у них так? Практично скрізь у Європі.

5.Якщо ти підвищуєш кваліфікацію, подымаешь свій розряд, тоді можна як зараз, тягнути квиток (або пройти курси). Але питання на ці квитки повинні бути на вашому сайті, до чого готуватися. Все знати не можливо. По закінченню Університетів або Морської академії задають дипломну роботу, і по ній відбувається захист.

6.Чому на іспиті, дають лише 20 хвилин на 5 запитань.

7.Навіщо це скоро писання, дайте нормально обміркувати поставлене питання.Навіщо кожна влада у нас в Україні змінює закони, сенс яких, як нагрітися на моряків.

Кінцівочка для моряків. Якщо ви не заплатите, здати нереально. Другий раз, коли мене допустили до іспиту. Квиток попався легкий, і на всі п’ять запитань я дав відповідь. Я готувався, знав точно, що з мене не злізуть і з пристрастю питати. Мені пощастило, я знайшов в інтернеті білети та відповіді на них, для старшого механіка. Все по темі вивчив, але це мене не врятувало. Перший раз мене взагалі не питали, а другий шукали, де я плаваю, хоч я відповів на всі п’ять поставлених питань письмово. Сказали ще не готовий, тепер можу перескладати лише після 90 днів (добре придумали, ти будь-які гроші заплатиш, щоб не втратити стільки часу) і так до безкінечності, поки не заплачу (повторюся до трьох тисяч дол), так як правила ставлять вони. Вони перемогли, реклама цих ублюдків. «Платіть гроші, зараз такий час і така влада, що про боротьбу з корупцією можна тільки мріяти і то не в нашій країні». «Нікому ваші знання не потрібні». Це правда, реальність нашого часу, собі дорожче йти проти системи.

Цією статтею я хочу привернути увагу курсантів морехідних Академій, Університетів. Саме для вас і писав цю статтю. Ви зараз реальна сила, щоб вплинути на корупцію в системі дипломування моряків. Вони нічого не боятися, тільки якщо їх відірвуть від годівниці. При нульовому вкладенні мати мільйонні доходи в місяць, від їх схем. Ви курсанти, скільки років вчіться, а потім ще повинні платити за робочий диплом і сертифікати, захмарні цінні. Зараз в країні вибори, на майбутні президентські я не розраховую (вже не встигнете вплинути). Я сподіваюся на парламентські вибори, там буде боротьба за кожен голос. Якщо ви курсанти підніме клич, зібратися біля міськвиконкомів своїх міст, з плакатами. «Геть корупцію в дипломування моряків», «ціни на сертифікати прийнятні, або як в Європі», «Підтверджувати дипломи – без іспитів (як у Європі)», «Чітко визначити, які питання на іспиті», «Геть смотрящих» і т. п… Тільки так є шанс, щоб нас почули. Не в одній країні світу такого свавілля по дипломування моряків ніде немає. Я сподіваюся, якщо курсанти вийдуть на вулицю з плакатами. Знайдеться лідер, хто організовує курсантів, тоді їх підтримають інші моряки зі своїми сім’ями. Ми разом сила.

Я хотів звернутися до профспілки моряків. Ви хоч трохи володієте ситуацією і що можете по такій проблемі запропонувати, який шлях вирішення. Створіть форум і почуєте правду, що відбувається в реальності і в капитании портів.

Я хотів звернутися до журналістів, щоб вони розкрили корупційні схеми за дипломування моряків. Перевірили все зі сторони, без упередженості, є шанс здати без посередників, які розцінки. Як раніше здавали при кожній владі в Україні, де перегнули палицю. Як в інших країнах відбуваються захисту та видача дипломом, ціни тощо. Скільки нас моряків, скільки в середньому випускають моряків і які у них шанси на працевлаштування, в якому стані наші пароплавства. Де проходити практику, набиратися досвіду. Скільки моряків досягнувши високих звань, хороших зарплат, вже покинули країну уставши боротися з системою.

Я сподіваюсь хоч одна партія, що збирається потрапити в парламент, зацікавиться цим питанням і до виборів поліпшить ситуацію, усуне корупцію в морській галузі на довгі роки. Моряки народ вдячний, не забуде коли піде голосувати.

Про себе, назовусь Рома з Херсона. Слава Богу, у мене ще діючі документи, піду знову в рейс другим. Спробував самостійно, тепер навіть за гроші ніхто не допоможе. Не робіть моїх помилок, платите гроші посередникам, вони все зробили, щоб ви до нього прийшли з поклоном. Або другий варіант, разом докладемо зусиль і змінимо умови отримання морських документів за Європейськими правилами. Будемо сподіватися на краще. Всім удачі.

Кінець листа

Інформацію про хабарі також підтверджують представники крюїнгових компаній України, навчально-тренажерних центрів, моряків з представниками влади в ПРМТУ.

«Вже не секрет, щоб пройти комісію і тебе «не завалили» у самий відповідальний момент, моряку необхідно заплатити 850-900 доларів», — сказав керівник одного морського навчально-тренажерного центру.

Це підтвердив і Представник від Інфраструктурної ради, Антирейдерського громадської організації «Бізнес варта» та Інституту майбутнього Володимир Шульмейстр. Як з’ясувалося, хабар називають сьогодні у вузьких колах красивим словом «страховка за здачу іспиту».

За його даними, «страховка за здачу іспиту», наприклад, для капітана коштує 550 доларів, за танкерні документи — 380 доларів.

«Моряки відмовляються проходити комісії саме із-за цієї корупційної складової. Ні в одній країні світу немає цієї системи перевірки знань моряків, немає комісій та іспитів, а існує єдина система тестування. Чому б її не впровадити у нас?! Це б вирішило більшість проблем», — сказав представник Маруипольского морського тренажерного центру Борис Прохоренко.

«Але тільки в тестуванні не повинно бути питань, як зараз на комісіях, адже відповіді на них ніхто не знає, навіть самі члени комісій. Потрібні найпростіші питання, але дійсно професійного характеру», — уточнив він.

Експерти приводять в приклад філіппінських і грузинських моряків.

«Ще кілька років тому вони були в «чорному списку», а тепер — в білому. Ці моряки раніше пройшли через Польщу, там підтверджували свою кваліфікацію і отримували кваліфікаційні документи. Ми хочемо цього?», — відзначають фахівці.

«Щоб врятувати ринок моряка і український моряк не втратив свій конкуруючий статус у іноземного роботодавця, — треба прибрати інспекції, які займаються тим, чим вони зараз займаються…», — підсумували учасники круглого столу.